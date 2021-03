- Publicidad -









Garcilazo indicó que Entre Ríos continúa en fase de circulación comunitaria en las ciudades de mayor densidad de población, aunque en el último periodo se observa un estancamiento en los casos de coronavirus con una meseta de entre 100 y 150 casos diarios, promedio. “Es probable que en invierno tengamos otro evento de aumento de casos”

Tres casos para secuenciar

En Entre Ríos, hasta la fecha, se han secuenciado los PCR de tres personas: un paciente proveniente de Brasil, un personal de salud que desarrolló la enfermedad posterior a la vacunación y la muestra de un ciudadano chino que llegó embarcado. Todas estas muestras se enviaron para su secuenciación al Instituto Malbrán y así poder detectar ante qué cepa se está, ya que el PCR por sí solo no detecta la variante del virus.

Sobre las nuevas variantes Garcilazo dijo que en el mundo hay cuatro variantes del Covid-19 que son preocupantes y tres de éstas ya se han detectado en el país. Se trata de modificaciones que ocurren en el código genético del virus y que modifican su comportamiento epidemiológico. “Las distintas cepas producen mayor transmisibilidad, mayor capacidad de contagio y mayor letalidad. Muchas de estas cepas pueden evadir la efectividad de las vacunas”.

“Una de las que más preocupan es la cepa de Manaos (una localidad de Brasil) que tiene mayor capacidad de transmisibilidad y letalidad y no está clara aún la efectividad de la vacuna ya que podrían evadir la inmunidad en personas que han sido vacunadas”. «Luego esta la cepa de Reino Unido que es una de las más conocida y se ha dispersado a nivel mundial, y tiene similares características a la de Manaos, por las mutaciones que se observan. Es de alta transmisibilidad y mayor nivel de letalidad aunque no hay evidencia aun de que esta variante afecte la efectividad de las vacunas, hasta el momento”, explicó.

Otra variante que preocupa a las autoridades, por su interferencia con la efectividad de las vacunas, es la variante de Sudáfrica. “En esta cepa no se observan modificaciones en cuanto a transmisibilidad y letalidad pero los estudios sobre la efectividad de las vacunas no concluido que la inmunidad no es igual”. Garcilazo aclaró que esta cepa aun no circula en Argentina.

Otra variante detectada en el país es la cepa Río de Janeiro que no afecta a las vacunas y todavía no está claro si tiene mayor capacidad de contagio y mortalidad.

Control de fronteras

En Entre Ríos preocupa el ingreso de la variante Manos, ampliamente extendida en Brasil, país en el que ha causado colapso sanitario, y por la alta circulación comercial y turística que hay entre la provincia y ese territorio. “En este punto hay que tener en cuenta la detección e identificación de las personas que están regresando a la provincia desde Brasil. Se da un ingreso de 100 personas desde el exterior por vía terrestre, 30 por vía aérea y dos por vía marítima, como promedio diario. (UNO)