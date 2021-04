- Publicidad -









Una de las integrantes del grupo, es oriunda del departamento Colón, y al hablar con UNO diferenció la situación en Entre Ríos, donde «por los protocolos, no se han producido una amplificación de la curva de contagios. De esa manera, se sostiene con datos reales que la escuela es un lugar seguro, cuando existen los protocolos de salud».

La madre, hizo notar «el impacto que provoca en la comunidad y en los propios niños, con la escuela cerrada. La información oficial de los organismos públicos dan datos devastadores, donde los chicos de tercer grado que todavía no pueden leer y escribir de corrido; chicos que no saben cálculos matemáticos básicos, o chicos que no sólo que no adquirieron nuevos contenidos, sino que además perdieron conocimientos que ya habían adquirido”.

Grupos de Padres Organizados de Entre Ríos, se encuentran trabajando en 21 provincias, y en gran Parte de Entre Ríos.

“Desde Padres Organizados Entre Ríos apoyamos la decisión del Gobernador de Entre Ríos, Sr. Gustavo Bordet, de continuar con las clases presenciales. La escuela es un pilar fundamental en el desarrollo de todos los niños, afianza la igualdad de oportunidades y no impacta en la amplificación de los contagios.

Padres Organizados, emitió un documento:

Instamos al Sr. Gobernador, al CGE y a cada docente a seguir garantizando el Derecho a la educación de todos los entrerrianos. La amenaza permanente de cierre, sin datos que lo sustenten y justifiquen, genera un estrés innecesario en las familias que hoy estamos en alerta, defendiendo la educación, y especialmente la educación pública. Es preciso continuar con este camino: la educación es esencial, la presencialidad es una necesidad.

También apelamos a la responsabilidad de cada familia, para que ningún NNyA con síntomas de resfrío o gripe asista a clases, a salud provincial para garantizar los test necesarios, al CGE para que brinde las herramientas de protección y limpieza. La escuela abierta es un objetivo común. Todos nosotros, como parte de la comunidad educativa, debemos cumplir nuestro rol con responsabilidad”.