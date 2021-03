- Publicidad -

Un grupo de Padres Autoconvocados de Crespo y zonas aledañas elaboraron un petitorio dirigido al presidente del Concejo General de Educación de la provincia. Piden se modiquen los protocolos escolares en un plazo de 72 horas

Solicitan se «modifique el protocolo en un plazo de 72 horas, en el cual se indique la no obligatoriedad del uso de barbijo y/o tapaboca en las escuelas, tanto en nuestros hijos como en sus docentes, y se permita la libre recreación dentro del grupo”.

El grupo de padres argumenta su pedido basándose en fundamentos médicos y citan la Constitución Nacional.

El texto de la nota expresa que en los primeros días del inicio del ciclo lectivo 2021, como padres, nos hemos encontrado con una situación que violenta gravemente la salud de nuestros hijos, física, psíquica y social, poniendo en riesgo su sistema inmunológico; ya que nos fue informado desde las escuelas, un protocolo sanitario ridículo, deshumanizante e impracticable, toda vez que imponerle a un menor como condición para ser educado la utilización de un pedazo de tela en la cara, que le dificulte la normal respiración es un atentado psicológico y físico contra ellos. Lo cual constituye delito de lesa humanidad por violar el artículo 6 del Estatuto de Roma, que se encuentra incorporado a Nuestra Carta Magna, artículo 75: (Genocidio: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.).-

Entre los argumentos expuestos por los progenitores, se cita un informe realizado por la Dra. Liliana Szabó, médica pediatra MN57156; mediante el cual explica porque “Los niños no deben usar barbijo en las escuelas ni en ningún otro lado por las siguientes razones:

HIPOXEMIA: Está comprobado científicamente que el uso de barbijos mantiene baja la oxigenación en sangre. Esto lleva a la lenificación de todos los procesos metabólicos del cuerpo humano; disminuye la inmunidad natural llegando inclusive a la muerte celular, con el consiguiente riesgo de muerte neuronal. Un niño está en pleno proceso de crecimiento y reproducción celular por lo tanto necesita todo el oxígeno posible disponible para ello. Por otro lado, todo movimiento aumenta la demanda de oxígeno, de modo que el juego corporal y el ejercicio físico agravan la situación de hipoxemia al tener tapadas nariz y boca poniendo al niño en peligro de desmayos y en casos particulares convulsiones, crisis de broncoespasmo, ataques de pánico, etcétera.

FAVORECE LAS INFECCIONES ORALES Y 2.//RESPIRATORIAS: La exhalación de saliva y gérmenes que son retenidos en la tela y vuelven a ser inhalados sin renovación adecuada del aire generan aumento de la carga viral y del número de bacterias en el aire inspirado con el aumento del riesgo de generar infecciones en boca, garganta, laringe, tráquea y pulmones. La humedad acumulada en la tela del tapabocas genera colonias de hongos (ej candidiasis) y bacterias varias que son inhaladas una y otra vez sin posibilidad de ser eliminadas a través de la libre respiración. De esta manera el barbijo se convierte en un elemento de contaminación que atenta contra la higiene sanitaria privando al niño o a cualquier persona que lo use de sus recursos respiratorios naturales de inmunidad (contrariamente a lo que se supone que debería ser).

GENERA DAÑO PSICOLÓGICO GRAVE: Se ha demostrado perfectamente que tapar la boca y nariz a un individuo lo coloca en una situación de indefensión. Es por eso que en los procesos de dominación y tiranía se usa este recurso. Por otro lado, los torturadores y fuerzas de poder a lo largo de la historia se tapan la cara para generar temor. Los mismos delincuentes se tapan la cara para infundir temor además de no ser reconocidos. Para un niño no poder expresarse espontáneamente, no poder respirar libremente y no poder ver las expresiones de la cara de sus pares ni de su maestra constituye una agresión básica a su psiquis. Estos niños desarrollarán una actitud de sometimiento y temor ante el prójimo en lugar de desarrollar su propio Yo y personalidad para poder plantarse en un futuro en sus vidas como adultos seguros y saludables. El miedo es una herramienta de manipulación de las masas usada por las tiranías y genera mucho daño en el sistema inmunológico y psíquico. Paraliza al niño en lugar de estimularlo a resolver problemas y a enfrentar las circunstancias de la vida con inteligencia y serenidad. Educar a un niño en el temor es generar adultos débiles, sin posibilidad de razonar y sin ninguna chance de ejercer su verdadero poder interno para defenderse a sí mismo ante un atropello”.

LA INMUNIDAD SE ESTIMULA Y DESARROLLA A TRAVÉS DEL LIBRE INTERCAMBIO DE GÉRMENES. Es sabido que los niños se enferman frecuentemente durante su etapa escolar. Dejando de lado factores varios que puedan afectar la inmunidad en cada caso, este es un proceso completamente normal cuando se trata de cuadros de fácil resolución. Nuestro sistema inmune necesita ser estimulado en forma suave y continua para su desarrollo. Las pequeñas cantidades de virus y bacterias que intercambiamos a diario al hablar con otras personas nos permiten inmunizarnos contra los millones de virus y bacterias que existen en nuestro planeta. Si no fuera así, todos viviríamos constantemente enfermos. El hecho de impedir este intercambio natural de gérmenes a través del encierro, aislamiento y uso de barbijos y/o tapabocas genera un sistema inmunológico frágil y adormecido. Por lo tanto una persona que ha estado aislada de los demás será presa fácil de cualquier germen con el que se ponga en contacto, favoreciéndose así la enfermedad y no la salud. En el caso particular de personas con alto riesgo por enfermedades pre existentes, ellas mismas tomarán los mismos recaudos que deberían tomar ante cualquier enfermedad contagiosa en su vida cotidiana. Son ellas las que deben protegerse de contagios sin afectar la vida normal de los niños. Hasta ahora no se había planteado como problema el hecho de que en la mayoría de los establecimientos de enseñanza los niños comparten aulas mal ventiladas a veces con hasta 50 3.//compañeros. Este hacinamiento no es favorable para ningún momento histórico. Es muy bueno que a causa de las circunstancias actuales esto mejore de aquí en más para garantizar al niño un lugar más saludable, con buena aireación en el que pueda concentrar su atención en aprender.

EL SER HUMANO ES BÁSICAMENTE UN SER SOCIAL. Por lo tanto necesita del contacto social cercano, del intercambio natural con pares y familia, de la natural seguridad imprescindible que le brinda al niño un contacto de afecto que le proporcione contención y lo haga sentirse suficientemente a salvo como para poder dedicarse simplemente a crecer y a madurar. El niño desarrolla su experiencia de vida en contacto con los otros (pares, familia, prójimo en general), en un intercambio constante de aprendizajes. Privarlo de todo esto a través de la imposición de un “aislamiento o distancia social”, constituye en sí misma un delito de lesa humanidad que ningún establecimiento que se considere “d ocente” podría autorizar. Considerando más que nada la situación epidemiológica actual de la provincia (DISPO), en el que el niño y adolescente, en otros ámbitos de su vida social (clubes, restaurantes, actividades turísticas, eventos sociales masivos, parques, plazas, etc.) mantiene una vida normal con los cuidados lógicos de la situación actual, y responsabilidad. En este sentido es de suponer el mismo razonamiento de su desarrollo en las actividades escolares, como continuidad de lo que ellos viven diariamente, que conforman simplemente derechos reconocidos constitucionalmente, por lo que apelamos a su respeto y libre ejercicio.

Exigimos especificidad y fundamentación científica de que los protocolos creados dentro del marco de lo dispuesto por las Resoluciones del CGE de referencia, sean efectivos sin provocar daños irreparables en nuestros hijos. Ya que no encontramos un fundamento válido, científico, ni de ninguna índole, en las páginas oficiales de la OMS, del Ministerio de Salud de la Nación, ni en nuestro ente Regulador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que justifiquen tales medidas sanitarias como preventivas frente a la Pandemia COVID 19.- Cada uno de nuestros hijos, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de esta Patria, estamos amparados por Nuestra Carta Manga. La //que declara derechos inalienables, por lo cual exigimos sean respetados, tenemos derecho a la salud, a la libertad, a la igualdad, al acceso a la educación, los que hoy vemos cercenados. Impedir el ejercicio de estos derechos, es INCONSTITUCIONAL, NADA PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL. Es por ello que no se puede obligar a nuestros hijos no respirar aire puro.- 3º).- Hasta tanto esta Institución, no se expida sobre lo solicitado con el presente PETITORIO, exigimos se modifique el protocolo en un plazo de 72hs., en el cual se indique la no obligatoriedad del uso de barbijo y/o tapaboca en las escuelas, tanto en nuestros hijos como en sus docentes, y se permita la libre recreación dentro del grupo.- 4º).- Aparte de todo lo hasta aquí manifestado, es que solicitamos en el mismo plazo de 72 hs, se nos responda al siguiente cuestionamiento (solicitado por otros ciudadanos en otras jurisdicciones pero sin respuesta valedera), , de forma clara y precisa, con los fundamentos científicos indispensables frente a la situación que hoy nos toca vivir,

A modo de conclusión se expresa que el uso compulsivo de las máscaras faciales en población general sana, en particular en tiempos de epidemias de enfermedades transmisibles y contagiosas – por fuera de los ambientes de atención hospitalarios o de atención de la salud – conlleva riesgos para la salud no comunicados, omitidos o inadvertidos que superan los posibles beneficios de su aplicación. El público en general no comprende el uso correcto de las mascarillas y el riesgo que eso implica, además de lo comunicado para prevenir infecciones. Debido a que el uso de mascarillas tiene altas probabilidades de efectos patógenos sumados por varios factores ambientales incluyendo los biológicos con relación a los posibles beneficios, no se recomienda el uso comunitario coercitivo y masivo de las mismas.

Para adherir al protocolo y firmar, los interesados pueden acercarse a los siguientes comercios.

Conectados Moreno 1339 Crespo

Arbor Clothes Sagemüller casi Moreno-Crespo

Vida Gim Belgrano y América, Crespo

Estudio contable Folmer Güemes 1266-Crespo

La Tablita Fiambrería 25 de Mayo 863, Crespo

Lubrisport Lubricentro Independencia 760, Crespo

Arc Iris Perfumería San Martín 1058, Crespo

Benjamín Minimarket Teresa Ratto 430, Crespo

Jorgelina Goette- Aldea Santa Rosa

Escribanía Folmer San Martin 974, Crespo

Anibal Jacob materiales De las Fresias 1565, Crespo

Supermercado Juanca Buenos Aires 501, Crespo

Autoservicio Esperanza España 698-Crespo

