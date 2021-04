- Publicidad -

Este lunes se realizaron dos reuniones simultáneas de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para determinar el regreso del fútbol.

Por un lado, en la sede social de la Liga se realizó la reunión del Departamento de Fútbol Infantil con los delegados del fútbol infantil, en la cual se estableció que el próximo sábado, 24 de abril, comenzará a disputarse el Torneo Apertura 2021 para las divisiones juveniles.

La mayoría de los delegados aceptaron jugar con las cuatro categorías: Sub-17, Sub-15, Sub-13 y Sub-11 los días sábados. En este sentido Unión Alcaraz y Juventud Sarmiento confirmarán mañana su participación o no con estas divisiones. Además, Sauce de Luna se bajó de la competencia. Debido a las declinaciones de participación, Unión Agrarios Cerrito volverá a la Zona Norte B con Juventud Unida, Deportivo Bovril y Unión Alcaraz, que confirmará su participación o no mañana. También se dejó firme la decisión que el libro de pases para estas cuatro divisiones cerrará este viernes, 23 de abril.

Por último se les hizo acuerdo que las fichas de nuevos jugadores, las fichas médicas y los pases de jugadores no se van a retirar de la secretaría de la Ligas hasta que el club interesado cancele su deuda con la misma.

Mientras que el Consejo Directivo se reunió con los delegados en el Salón de Convenciones de las Terminal de Ómnibus de María Grande, lo cual se agradece a las autoridades municipales por ceder el espacio para realizar dicha reunión.

En este cónclave se decidió que el Torneo Apertura 2021 comenzará el 9 de mayo. Solamente se jugará con Primera División y Sub-20. Dado a que el campeonato contará con sub-zonas, los partidos serán televisados en una sola cancha. Los clubes intervinientes en cada sub-zona serán los encargados de organizar las transmisiones de los partidos. En este sentido el delegado de Atlético Unión, Rubén Zapata, comentó su experiencia con las transmisiones en vivo en las que Unión tuvo participación y dio respuestas a los a los delegados sobre la logística utilizada.

Como se había hablado en reunión anterior, la Categoría Sub-17 pasará a jugar el sábado junto con las otras tres categorías infantiles: Sub-15, Sub-13 y Sub-11. Dicho Torneo Infantil comenzará a disputarse este sábado.

Luego de escuchar la palabra y los diferentes planteamientos de todos los delegados, se consultó a cada uno quienes estaban dispuestos a jugar el Torneo Apertura 2021 con Primera División y Sub-20 televisado, para lo cual: Unión, Sarmiento, Cultural, Seguí FBC, Cañadita Central, Viale FBC, Atlético María Grande, Atlético Litoral, Diego Maradona, Juventud Sarmiento, Cerrito y Deportivo Bovril dijeron si a su participación; Atlético Arsenal, Deportivo Tabossi, Atlético Hasenkamp, Atlético Hernandarias van a evaluar su situación para confirmar o no su participación; Sauce de Luna, Juventud Unida, Independiente FBC y Unión Alcaraz no competirán del Torneo Apertura. El Consejo Directivo dio tiempo a los clubes para que confirmen su participación o no hasta este miércoles, 21 de abril.

A pedido de los delegados este miércoles, se realizará otra reunión para saber cuántos clubes participarán del Torneo Apertura, y además para, finalmente, saber si habrá cambios o no en el formato de campeonato. También en este cónclave, estarán presentes autoridades policiales provinciales para que los dirigentes puedan hablar sobre los adicionales y efectivos de seguridad que demandará la competencia.

Por último se estableció que el viernes 30 de abril se cerrará el libro de pases para Primera División y la Categoría Sub-20.