Así lo afirmó la Rectora de la institución. El pedido realizado a Arquitectura de reparación del tanque de agua data del 2019. Durante ese año la institución compró bidones de agua para consumir



Filtraciones en el techo que afecta la conexión eléctrica, falta de reparación de un caño que conecta con el tanque de agua y el ascensor fuera de funcionamiento, son algunos de los inconvenientes que impiden el normal comienzo de las clases con presencialidad en el presente ciclo lectivo.

La Rectora de la Escuela Secundaria Nº 60 «Bicentenario» Elizabeth Buldra afirmó a SOLNoticias que «no están dadas las condiciones que garanticen la presencialidad de los alumnos» hasta tanto se realicen las reparaciones en el techo y el tanque de agua, las que están pendientes desde hace mucho tiempo.

La Directiva contó a SOLNoticias que hay problemas de filtraciones en el techo, que afectan el normal desenvolvimiento de las tareas en la planta alta, dificulta el uso del ascensor, ya que «cada vez que llueve ingresa agua por el cableado eléctrico.» Otro problema pendiente es la rotura de un caño que conecta el tanque que provee de agua al establecimiento y la falta de limpieza del mismo. El pedido de reparación data del año 2019 y hasta tanto se realice la reparación por parte Arquitectura, área encargada del mantenimiento, «durante todo ese año y a fin de garantizar el consumo de agua segura, se decidió comprar bidones para el consumo de la comunidad educativa,» señaló.

«Estamos a la espera que se apruebe el proyecto y se llame a licitación» para que se concreten las reparaciones. Ese tema «se tiene que resolver en forma definitiva porque ya no podemos seguir asi, remarcó. El ascensor «debe funcionar porque tenemos que garantizar el uso para cualquier chico que lo necesite. Estamos esperando ansiosos las reparaciones, ya que en 2018 hicimos la presentación por el tema del tanque de agua; y en 2019 ya previendo la demora, y como no podiamos exponer a los alumnos a una enfermedad, empezamos a comprar agua durante el 2019. En forma categórica, Buldra reiteró: «De manera presencial no podremos arrancar.» Tenemos que reunirnos con los supervisores y cada escuela tendrá que adaptarse a su propia realidad. Tendremos que organizarnos con paciencia, tranquilidad y más trabajo en equipo es el desafío que nos espera este año, sostuvo.

La escuela fue inaugurada en 2011, cuenta con una matrícula de casi 300 alumnos y un plantel de 60 maestros.

Mientras se realizaba la entrevista al aire, la Directiva recibió una comunicación. «Estamos haciendo cotizar el proyecto. En la brevedad será aprobado y posteriormente comenzaremos la obra».



SOLNoticias