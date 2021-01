- Publicidad -

El mediocampista central oriundo de Crespo renovó este lunes contrato con Tigre hasta fin de año y permanecerá vinculado al equipo de Victoria por el próximo torneo de la Primera Nacional.

El volante crespense, de 34 años, extendió por seis meses más su vínculo y continuará atado al conjunto del DT Diego Martínez.

“Estoy muy feliz por la decisión tomada. No es fácil encontrar el cariño que me ha dispensado la gente en estos últimos años en esta institución. Es una manera mínima de retribuir tanto afecto. Hoy Tigre es mi casa” dijo el crespense, ex jugador de Colón de Santa Fe, Boca Juniors y San Martín de Tucumán, en un video difundido por la entidad del Norte del Gran Buenos Aires.

En cambio, los mediocampistas Román Martínez y el paranaense Juan Ignacio Cavallaro, más los delanteros Pablo Magnín y Enzo Díaz no tienen garantizada su presencia, porque todos ellos, de una u otra manera, no tendrán el rodaje pretendido en este semestre en el Matador de Victoria.