La oposición cuestionó el incremento de las partidas para personal, de escasa asistencia social y obras marquetineras que no aportan soluciones a los vecinos. Concejala oficialista defendió el proyecto y enumeró los logros de la gestión. «Esta ciudad creció en todos los aspectos y fomentamos el esfuerzo privado,» afirmó

Tras una extensa exposición realizada por el presidente del bloque de concejales de la oposición, el proyecto de Cálculo de Recursos para el año 2021 fue aprobado por mayoría en la sesión del HCD del pasado miércoles.

Entre los principales planteos formulados por el presidente del bloque Creer, Javier Fontana, hizo referencia al incremento en las partidas para sueldos de personal. «Hemos hecho notar con cierta preocupación en todas las áreas del municipio se han incoporado personal para cumplir con promesas electorales. En 2016 la incidencia de la partida de personal era de 46% y para este año es de 52,5%. Este aumento no se traduce en mejoras de sueldos, sino afrontar la incorporación de mas personal. Sin embargo los servicios dejan mucho que desear, en muchas áreas hay personas que no sabemos que hacen. Vemos áreas que han pasado de 6 a 25 personas para cumplir el mismo servicio, Crespo se parece a otros municipios que tenian una alta incidencia en sus gastos de personal en el presupuesto, lo veiamos con mucha preocupación y hoy eso pasa en Crespo.

El tema de la vivienda es el principal problema que sigue sin afrontar como corresponde. «Una cosa es destinar partidas y otra para solucionar ese tema que no se lo hace como deberia.» La acción Social es la materia pendiente. Los recursos asignados «no se condicen con las necesidades de ciudadanos que recurren a nosotros. Nos dicen que llegan a Desarrollo Humano y encuentran la misma respuesta, nunca hay.»

Vemos que hay partidas para obras que consideramos superfuas, como remodelación de la plaza. «Son obras marquetineras que molestan a los vecinos que pasan necesidades en sus barrios y siempre la zona céntrica se mejora, salvo la obra de Bo. Azul que se ha dado solución a los anegamientos.»

El edil volvió a insistir en la ausencia de ayuda a sectores mas vulnerables. En un año dificil a ayuda a sectores que afectadas por la pandemia no están contempladas, como emprededores, culturales, eventos, etc. tampoco se planifica asistencia a esos sectores. Como cierre de su alocución sostuvo que este presupuesto «no está acorde a los momento vivimos y no acompañaremos en la votación.»

Por su parte la concejala Elina Ruda, de Crespo Nos Une-Cambiemos tomó la palabra y dijo valorar la crítica porque «sirve para revisar.» Sin embargo se encargó de responder los planteos vertidos por Fontana.

En relación al punto de incorporación de personal planteada por la oposición, «no tiene que ver con una incorporación de militantes, sino hay que verlo desde el punto de vista de la cantidad de áres que fueron creadas por este gobierno, que sí sumó mas personal pero profesional y que ha potenciado el trabajo que se desarrolla en el municipio.» Y enumeró la creación de un nuevo jardín maternal, la oficina de empleo, la oficina de estadistica desde donde recopilamos datos que nos sirvieron para armar el prespuesto; el vacunatorio del Centro Salustino Minguillón; el área de la mujer que es un espacio que vino a trasnformar la vida de muchas mujeres y jovenes en relación al aspecto de la violencia de género. Se creó un espacio de formación terciaria. En esa línea resaltó como un valor propio de la comunidad a la que le gusta crecer por si misma, «es ahi donde nosotros consideramos que tenemos que sostener, el sector privado, y no fomentar el subsidios.»

Acerca de la definición «marquetinera» expuesta por Fontana, dijo: «Crespo tiene un valor en sus espacios públicos, por eso se crearon cinco plazas de barrios que no existian y eso se sostiene en el valor del trabajo. Apoyamos a los emprendedores a traves de un programa y ha sido motivo de debate en mesas de trabajo que a pesar de todo lo malo que ha pasado, nuestra ciudad «sigue apostando a la inversión privada y en ese aspecto nos diferenciamos.» Y agregó: como «tampoco desconocemos que hay gente que la pasa mal, pero lo abordamos de otra manera, tratando a las personas como vecinos y desde un aspecto reservado y no entregando una tarjeta, como si hace el gobierno nacional.» Por último remarcó: «Esta ciudad no es la misma y ha tenido tenido un crecimiento en todos los aspectos.»

SOLNoticias