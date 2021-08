- Publicidad -

El llamativo episodio ocurrió el viernes por la noche en un establecimiento ubicado en Isletas. Es todo un misterio cómo el animal que estaba guardado en un corral apareció en un campo lindero sin dejar rastros



El Establecimiento “La Aurora”, ubicado a unos 15 kms de Crespo, fue escenario de un llamativo hecho de mutilación. El sábado por la mañana el propietario de apellido Hetze quien se dedica a la cría de cabras para exportación halló a uno de sus animales en un campo lindero y con signos de mutilación.

El hombre relató a SOLNoticias que la noche anterior habia guardado el rebaño en un potrero lindero a la casa y que al día siguiente advierte que le faltaba una cabra. Aparentemente el animal habia sido arrastrado hacia un campo lindero pero no aparecen huellas, y solo le faltaba parte de la boca, la lengua y los ojos. «Cuando por la mañana recorrimos el sector entre su granja y el campo lindero no se encontraron huellas que indiquen que fue movido de lugar,» dijo. Las fotos tomadas muestran signos de mutilación en la cara y el resto del cuerpo está intacto. «Lo único raro que recuerdo es que a la noche los perros ladraban como advirtiendo que pasaba algo. Hasta ahora no entendemos como el animal llegó ahí,» señaló desconcertado.

SOLNoticias