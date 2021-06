- Publicidad -

La iniciativa es impulsada por un grupo de productores de Crespo. Fabio Schneider dio detalles de la iniciativa y planteó los problemas que tiene el sector



Un grupo de productores de la localidad de Crespo, encabezados por el tambero Fabio Schneider presentaron un reclamo ante el gobierno provincial y varios legisladores de la provincia, para que acompañen con una resolución transitoria la posibilidad de vender leche fluida a un valor inferior al del mercado.

El reclamo, se produce luego de haber iniciado el proceso de comercialización y su interrupción repentina, ya que varios segmentos de la cadena salieron a manifestar que la venta a pie de tranquera está prohibida, representa una infracción al código alimentario y sortea las normas de sanidad y seguridad que brindan los organismos de control y la industria.

Por ahora, el tema pasó a manos de la Mesa Gremial Lechera de Entre Ríos, un organismo conformado por las cuatro entidades del sector agropecuario, que ha decidido elevar una nota a las autoridades del ministerio de la Producción para que se revierta el freno.

Al mismo tiempo, el pedido se ha profundizado por la mayoría de tambos adheridos al Sistema de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), que en la provincia de Entre Ríos son casi la totalidad de los existentes y cumplen con todas las normativas de sanidad, así como también, el registro de libre de brucelosis y tuberculosis bovina.

En declaraciones a SOLNoticias, Fabio Schneider comentó que la iniciativa es llegar a comedores y centros asistenciales, venderles en forma directa y que la gente no tema «porque trabajamos con autorización y rodeos saneados». El productor aclaró que a las vacas se les hace un exámen médico y que hoy no hay riesgo de contraer enfermedades. Queremos hacer venta directa porque hay una realidad, tenemos una crisis profunda en el país y hay gente que necesita. Pedimos que nos autoricen desde el ministerio de Producción.

«La intención está y estamos todos de acuerdo. Pero en esto el problema es el Código alimentario y es por eso elevamos una nota al ministro Bahillo para estar cubiertos legalmente. Yo tengo que entregar la leche unicamente a la industria y no podemos vender directamente.

Schneider recordó que han pedido audiencia en varias oportunidades con el ministro Bahillo y nunca los recibió. «En ésta gestión nunca pudimos hablar y eso que es colega tambero, nos preguntamos siempre, que problema tiene que no nos recibe, cada vez somos menos, hoy llegamos los 800 nada mas. Somos un sector indefens. No podemos hacer huelga. No podemos manifestarnos, somos rehenes del sistema, no podemos hacer nada para reclamar,» resaltó.



