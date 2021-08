- Publicidad -

El proyecto de expropiación de terrenos ubicados en la localidad de Seguí generó un enorme malestar de los vecinos. Los damnificados pidieron explicaciones al intendente Heberlein. Un damnificado habló con SOLNoticias.

A pocas horas de haberse aprobado por mayoría el proyecto de expropiación en la localidad de Seguí, un grupo de vecinos envió una nota a los medios explicando su malestar por la decisión adoptada por el municipio. En el escrito aclaran que nunca fueron convocados ni consultados y que en todos los casos se trata de construcciones que tiene propietarios y que están escriturados. Los once vecinos calificaron de atropello hacia la propiedad privada «pretendiendo vulnerar nuestros derechos». El total de la superficie son 700 lotes que tendrían como finalidad la construcción de viviendas en esa localidad del Dpto. Paraná. No conformes con la difusión de la situación, los damnificados pidieron una audiencia con el intendente, quien tras insistencia accedió a recibirlos.

- Publicidad -









José Sanero, uno de los propietarios afectados, contó a SOLNoticias que son 11 terrenos todos tienen titular y muchos estamos en sucesión. «En mi caso vive nuestra madre, la casa está desabitada por este tiempo de pandemia. En todos los casos son predios con viviendas,» dijo.

Se muestran fotografías suministradas por los vecinos.

El vecino aseguró que nunca fueron informados de tal decisión. «No nos dijeron nada y nos molesta el avasallamiento en forma inconsulta». Tras insistir lograron que el intendente los recibiera para pedir explicaciones. «Fue una reunión muy dura y había una decisión tomada. Sí, nos quedó claro que primero lo declaran de interés público y no saben que van a hacer.»

Los damnificados debieron buscar asesoramiento para poder comprender los pormenores del proyecto que fue aprobado por mayoría. Según Sanero, el intendente se comprometió a convocarlos a una nueva reunión «para contarnos como sería la urbanización que pretenden implementar.»

El enojo de los vecinos no sólo se centra en la actitud «inconsulta» que hubo desde el municipio, sino además por otras situaciones que hacen que el pueblo no prospere. «Este gobierno es una máquina de impedir». Hay loteos que «no se aprueban y no tienen servicios desde hace varias gestiones. Tampoco tenemos tendido de cloacas». Por otro lado los damnificados desconfian de la decisión. «Podemos vislumbrar que se trata de un negocio, es decir el estado fuerte contra un pueblo empobrecido, señaló.



SOLNoticias