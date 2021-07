- Publicidad -









La obra fue fabricada por el escultor Alejandro Santana, quien desarrolló tres bustos sobre el expresidente, regaló dos y se quedó con el restante. Al encontrarse con la negativa del gobierno de Junín de los Andes e incluso de San Martín de los Andes de instalarlo en algún lugar de estas ciudades, el artista decidió pasearlo en su camioneta. Una especie de «Néstor-móvil«.

«Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que prima la violencia y no hay respeto por lo que piensen distinto», aseguró al medio La Mañana de Neuquénel creador del busto, Alejandro Santana.

En esa línea, el artista describió que la idea de confeccionar la figura de Néstor Kirchner surgió a modo de homenaje luego de su muerte. “En realidad fue una expresión de arte, no fue muy pensada. Me salió hacerlo en forma de homenaje e hice tres de estos. Dos lo regalé y este, me lo quedé en el taller”, sostuvo.

El hecho

Siguiendo la tónica que empezó a implementar desde el verano de llevar la figura de Kirchner a diversos puntos de la ciudad, Santana estacionó el lunes su camioneta cerca de la Ruta 40.

«Según observaron los vecinos, vino un auto, uno de los ocupantes bajó yató una linga de unos 10 centímetro de ancho al cuello de Néstor y el vehículo arrancó», relató el artista.

En pleno acto de escapismo, el vehículo que enlazó el busto de Kirchner lo arrastró hasta que se trabó con el guardarrail y la linga que lo sostenía se cortó. «Seguramente fue un movimiento muy brusco, porque hay que cortarla siendo tan ancha», analizó Santana.