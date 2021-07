- Publicidad -

Está ubicado en el Parque de la Democracia y tiene como objetivo representar la niñez mediante una frase de una canción de Luis Alberto Spinetta.

En la ciudad de General Ramírez se concretó la realización de un nuevo mural en el Parque de la Democracia, a partir del trabajo de artistas que utilizaron el Paste Up, una técnica novedosa para General Ramírez. El trabajo busca representar la niñez, mediante la frase “Ven a mí, con tu dulce luz ¡alma de diamante!”, de una canción de Luis Alberto Spinetta.

La idea de pintar murales y ponerle color a diferentes paredones ramirense comenzó a través de un proyecto presentado en el marco del Plan de Hábitat, que tenía como objetivo vincular a los vecinos del Barrio Tanque con el edificio NIDO -Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades- y hacerlos partícipes de la obra. Sin embargo, no quedó ahí y fue a partir de ese momento, que desde el municipio, con la participación de artistas locales, instituciones, empresas y vecinos, comenzaron a embellecer diversos espacios.

Paste Up

El Paste Up libera medidas, texturas, soportes e impresiones aceptando tanto piezas reproducidas en imprenta, sistema offset o dibujadas manualmente, creando con la combinación de estas características una multiplicación de piezas, muchas de ellas únicas. La pieza de Paste Up, elaborada sobre el pape, al realizarse en condiciones óptimas favorece al acto creativo. No hay intervención pictórica directa en el espacio público, solo ubicación y fijación.

La imagen puede provenir del dibujo o la pintura a mano alzada, de la serigrafía, el stencil, la composición tipográfica “a la antigua” o el uso de programas de edición, una fotocopiadora o el escaneo de iconos gráficos sugerentes o con posibilidades sacados de libros, recopilaciones de grabados, imágenes publicitarias antiguas o desarrollos personales en el envejecimiento gráfico de imágenes. En cuanto al soporte, el papel puede ser nuevo o reciclado, “escrito por detrás”, un mantel de mesa, de prensa, notas, antiguos carteles, las posibilidades son ilimitadas.

Esta forma de expresión artística reclama la atención del observador. La tipografía es siempre legible y puede transportar en su interior mensajes pero no siempre de una comprensión inmediata.