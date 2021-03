- Publicidad -

El Grupo de Padres Autoconvocados dispuso este domingo a las 18:00 como fecha límite de recepción de firmas. La entrega del petitorio a las autoridades se hará el lunes 22.

Silvina Fail, madre e integrante del Grupo de Padres Autoconvocados de Crespo y zona de influencia, explicó a SOLNoticias que la iniciativa surgió de una serie de charlas entre padres en el inicio del ciclo lectivo. En ese momento «observamos que el protocolo era demasiado estricto y decidimos hacer un grupo de autoconvocados.» Es un grupo de padres que no tiene intencion politica ni religiosa. «Somos un movimiento social que tiene por finalidad cuidar a nuestros niños de lo nocivo que es el uso del barbijo.»

- Publicidad -









Fail comentó que desde el comienzo fueron asesorados por profesionales de la medicina y abogados. «Nosotros no nos largamos solos. Nos vamos asesorando con presentaciones de médicos y abogados.»

Consultada acerca de la visita del presidente del CGE a Crespo, dijo que no hubo contacto directo con el funcionario y que harán entrega del petitorio en los próximos días con las firmas. Con respecto a las declaraciones de Müller sostuvo: «Creo que el protocolo que baja la Nación no es el mismo que aplica la provincia, es por eso que estamos pidiendo una flexibilización». En ese sentido argumentó que al regir el Dispo no sería obligatorio el uso de barbijo en los chicos durante las horas de clases. Hemos hecho un compromiso entre los padres de no enviar a nuestros hijos si existiera algun síntoma gripal. Y aclaró: «El compromiso nuestro es para todos, no queremos generar una grieta y ni es contra maestros y directivos. Es a favor de la salud de nuestros niños,» señaló.

Describió que el uso de barbijo dejará las secuelas que se veran mas adelante. El uso del barbijo mucho tiempo «es negativo» de todo punto de vista. Los chicos «no pueden sociabilizar, no puede compartir ni jugar. No sirve y no es aconsejado, solamente es sugerido por el ministerio de salud,» aseveró.

La entrevistada además comentó que son requeridos de otros lugares del país que quieren replicar la idea adaptando el escrito a la realidad de cada provincia. Asimismo destacó la labor que llevan adelante los profesionales que los asesoran. «Dejan parte de su tiempo y esfuerzo en esta movida.»

Por último recordó que estan abiertos al diálogo con las autoridades y que «es necesario llegar a un acuerdo en beneficio de los chicos».



SOLNoticias