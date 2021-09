- Publicidad -

La precandidata de la lista 502B Entre Ríos Cambia, Mariana Salinas, acompañó el reclamo de camioneros que se encuentran sobre la Ruta 14 en rechazo a decisiones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.

La precandidata de la lista 502B Entre Ríos Cambia, Mariana Salinas, acompañó el reclamo de camioneros que se encuentran sobre la Ruta 14 en rechazo a decisiones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que los vuelven a perjudicar. Criticó “el desinterés de la Provincia” y lamentó que “otros precandidatos parecen estar más preocupados por la foto de ocasión ante el cierre de campaña”.

- Publicidad -









Una enorme cantidad de transportistas se encuentra desde el lunes sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 245, en cercanías a Concordia, desarrollando un corte en el marco de la protesta que buscan visibilizar, en rechazo a la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible, entre otros.

La medida fue convocada por la Federación Entrerriana de Transportistas de Cargas (Fetac) junto a transportistas autoconvocados, quienes realizan un paro total de actividades de alcance provincial.

Si bien la noticia –llamativamente- no tuvo repercusión en la agenda de los medios nacionales, el asunto es de suma importancia para la actualidad entrerriana, teniendo en cuenta que hay otros puntos donde también se realizan cortes, como el Túnel subfluvial, el Cruce de rutas 127 y 32 (El Pingo), Victoria, Nogoyá y Gualeguaychú.

Los manifestantes coinciden en que es necesario que los funcionarios a cargo den marcha atrás con las últimas resoluciones que no hacen más que perjudicar -un poco más aún- a estos trabajadores.

Acompañamiento

La precandidata de la lista 502B Entre Ríos Cambia Mariana Salinas estuvo acompañando el reclamo en la tarde del martes. Explicó que “Estuve interiorizándome de los pormenores del reclamo y duele ver un nuevo ejemplo de como muchas veces los medios nacionales potencian determinadas noticias o personas, pero a la vez invisibilizan otros temas, como es este enorme conflicto que tiene hoy nuestra provincia”.

Opinó que “El Gobierno no escucha los reclamos de los transportistas y el hartazgo, como pasa con tantos otros sectores, ganó otra vez. La muestra es la enorme cantidad de kilómetros de camiones parados, como contraposición al silencio mediático que hay sobre el tema. Esto también es parte de la Argentina y la provincia que tenemos, que muchas veces no se muestra pero está, con sus problemas y con gobernantes que no escuchan. Estoy orgullosa de estar acá, porque acá tengo que estar. Es mi responsabilidad y mi decisión. Mientras tanto, lamento que otros precandidatos parecen estar más preocupados por la foto de ocasión con dirigentes nacionales ante el cierre de campaña. Muestra un poco qué piensa y busca cada uno, cuál es el trasfondo cuando las luces se apagan y la realidad aparece. La gente no es tonta y se da cuenta”, dijo.

Lucha y dignidad

Salinas planteó que “Estar con ellos al menos un rato es lo menos que podía hacer. Admiro su lucha y la dignidad que muestran, bajo la lluvia, peleando contra medidas gubernamentales que los perjudican enormemente. Salen a protestar después de golpear decenas de puertas para el diálogo que nunca se abrieron. Duele la falta total de interés y empatía del Gobierno de Entre Ríos”, reiteró.

En coincidencia con ella se manifestó Darío Schneider, otro de los precandidatos de la lista que encabeza Pedro Galimberti. El intendente de Crespo tampoco dudó en acompañar el reclamo y plantear desde sus redes sociales que “Hay que dejar de ponerles presiones impositivas a los transportistas. El paro que vive nuestra provincia es producto de la falta de diálogo y empatía con un sector que no está siendo escuchado. Más costos y más burocracia solo generan inflación. Hay oídos sordos del gobierno provincial”.