Este viernes se dictó la primera condena por juicio por jurados en Entre Ríos. «Hoy vivimos una jornada histórica, el jurado dio su veredicto de manera unánime», expresó Elvio Garzón, coordinador.

Con la presentación de los alegatos, finalizó este viernes el primer juicio por jurados que se realizó en la provincia de Entre Ríos. El Jurado popular declaró culpable a Carlos Iván Caminos por el homicidio agravado de Milton Luna.

«Hoy vivimos una jornada histórica en Entre Ríos. Luego de que las partes realizaran sus alegatos de clausuras, el jurado dio su veredicto unánime. La carga probatoria que manejaba la fiscalía, avalaba de manera categórica la hipótesis», expresó Elvio Garzón, coordinador.

«Los que abalamos el juicio por jurados, demostramos que la sociedad está capacitada para resolver y juzgar. Los 12 integrantes, fueron los jueces de los hechos, al analizar las pruebas, con las instrucciones que le dio el juez y aplicando el sentido común. Pueden realizar esta tarea», dijo.

Sobre el comportamiento del jurado, comentó que «ningún miembro tuvo dudas o planteó alguna cuestión de temor. Nosotros, desde el área estamos en permanente contacto con los integrantes para aclarar dudas o consultas. El jurado actuó con tranquilidad y responsabilidad y fue un claro ejemplo del crecimiento ciudadano».

A su vez, agregó que «la ley protege al jurado, hay varios resortes para brindarles seguridad a los integrantes desde que comienza hasta que termina el juicio. No se los puede ver y están individualizados con un número y no por su nombre. Además, el jurado no puede tener contacto con las partes, ni antes ni después de las audiencias y no puede hablar de cómo fueron las deliberaciones, lo que pueden hacer es contar como fue la experiencia».

Próximo juicio por jurado en Entre Ríos

Al respecto, Garzón informó que «hoy en Concordia se realizó el sorteo de los integrantes de jurado que van a participar en el juicio que se realizará. Se estima que a fines de noviembre o principio de diciembre se esté desarrollando».

Los jurados que participaron en el juicio «reciben una retribución económica de $1600 por día. Además, se incluyen los viáticos que se hayan ocasionados, como los gastos de traslados, etc.».

Al finalizar, dijo que «por suerte no tuvimos quejas de los jurados en base a la organización del juicio y se mostraron contentos de como los atendieron».

