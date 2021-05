- Publicidad -

Entre las infracciones detectadas figura falta de documentación, el no uso de casco, falta de espejos retrovisores y otros requisitos que son indispensables para poder circular en regla

En las últimas horas, personal de Comisaría Crespo llevó adelante controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad.

En el marco de los operativos se retuvieron dos motovehículos. En primera instancia, se quitó de circulación una Guerrero Trip, color roja, cuyo conductor carecía de título automotor y cédula, no poseía seguro obligatorio, además la moto no contaba con espejos retrovisores y ni escape anti-reglamentario. Posteriormente, se retuvo una moto Motomel Bliz, tras advertirse que el conductor no tenía carnet de conducir, título, mientras que su acompañante no llevaba casco y la unidad no contaba con espejos retrovisores.

Desde esta Comisaría se insta a la población a circular con la documentación exigible y en las condiciones técnicas establecidas por la Ley 24.449, a fin de evitar mayores complicaciones y contratiempos. Los controles continuarán en horarios y puntos aleatorios.

