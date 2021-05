- Publicidad -

El balance de cumplimiento de restricciones del fin de semana arroja que la Policía labró 2.332 actas por circulación y 42 por fiestas. Detalle por departamento

Las nuevas restricciones para combatir la propagación del coronavirus empezaron a regir en Entre Ríos, como en todo el país, a las 0 horas del sábado, e incluyeron la prohibición de realizar eventos sociales y el permiso para circular en la vía pública -excepto en cercanías del domicilio- reservado solamente para el personal con trabajos considerados esenciales.

Según datos a los que accedió UNO sobre la cantidad de infracciones que constató la Policía a lo largo y ancho de la provincia, durante los cuatro días del fin de semana largo, en total se labraron 2.332 actas por no cumplir la restricción a la circulación y 42 actas por la realización de fiestas clandestinas.

El informe desagrega la información según las respectivas departamentales de la Policía y muestra que el distrito donde, por lejos, se hicieron más actas fue Paraná, con más de 900 actas por circulación y un total de 26 por fiestas clandestinas. Las otras departamentales que labraron más constancias de infracciones fueron Federación, por encima de 400, y La Paz, por arriba de las 200.

Cabe recordar que las restricciones actuales continuarán en vigencia hasta el domingo 30 de mayo inclusive, día que vence el DNU nacional que las estableció. Las mismas medidas se aplicarán el fin de semana del 5 y 6 de junio con el mismo objetivo de reducir la circulación de personas. Sin embargo, pese a que el DNU no incluye los días entre el 31 de mayo y el 4 de junio, no se descarta que las restricciones se mantengan durante esos días hábiles, en caso de que no mejore la situación epidemiológica.

El detalle departamento por departamento es el siguiente:

Concordia: 61 por circulación

Victoria: 86 por circulación

San Salvador: 2 por circulación

Paraná: 907 por circulación; 26 por fiestas clandestinas

Gualeguay: 108 por circulación

Nogoyá: 16 por circulación

Federación: 412 por circulación

Tala: 132 por circulación

Islas: ningún acta

Diamante: 6 por circulación; 4 por fiestas clandestinas

Villaguay: 8 por circulación;

Federal: 110 por circulación

Feliciano: 9 por circulación; 2 por fiestas clandestinas

La Paz: 217 por circulación; 4 por fiestas clandestinas

Gualeguaychú: 35 por circulación

Colón: 139 por circulación; 1 por fiesta clandestina

Uruguay: 83 por circulación; 4 por fiestas clandestinas