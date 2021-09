- Publicidad -

Luego de dos horas de diálogo entre las partes, se acordó que las familias decidirán el orden de entrega de las unidades habitacionales. Desde la Unidad Ejecutora se comprometieron a entregar cuatro casas en los próximos días y las restantes estarían terminadas en 60 días

En la tarde de este lunes, en el predio donde están emplazadas las viviendas, autoridades locales y provinciales mantuvieron una reunión con vecinos adjudicatarios del ‘Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales’.

- Publicidad -









El encuentro tuvo como finalidad poder explicar a los vecinos acerca del alcance que tiene el municipio, ya que el mismo no integra el consorcio desde el año 2019. El intendente explicó a los adjudicatarioslos que «en la primera etapa se formaba parte del consorcio y se lograron entregar 39 viviendas y que están en ejecución otras 12».

“Compartimos la misma preocupación por la demora que hay desde que no integramos más el consorcio” afirmó Darío Schneider. Luego expresó: “En la primera etapa, hasta 2019, nosotros formábamos parte del mismo y logramos que se entreguen 39 viviendas, restando estas 12 que están en ejecución”.

Del encuentro con las familias participaron el intendente Darío Schneider, Luis Méndez Casariego (coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales -UEPE-), Daniel Clivio (presidente del Consorcio), Leonardo Neivert (administrador del Consorcio), Humberto Giménez (presidente del bloque de concejales Frente Justicialista CREER Entre Ríos) e integrantes del gobierno local de los Departamento Ejecutivo y Legislativo, quienes se acercaron hasta el predio donde se están construyendo 12 viviendas.

El presidente municipal comentó a los adjudicatarios de que “desde el 2020 el municipio de Crespo ya no forma parte del consorcio, por lo tanto no podemos controlar o acelerar la obra, ni definir su ejecución. El único rol que el municipio tiene en el sistema constructivo de este plan, es generar un informe profesional del área de Desarrollo Social que defina o que determine las prioridades o necesidades para cada adjudicación. Eso es lo que se hizo. Todo lo demás depende de la UEPE. Por esta razón muchas veces no tenemos respuestas a la información que nos solicitan. Más allá de eso es un plan de viviendas que se está haciendo en la ciudad y yo como intendente y todos los que estamos acá somos los primeros interesados en que se terminen lo antes posible. Porque las necesidades de viviendas son de todos y todos queremos que cada adjudicatario tenga su hogar”.

Schneider y Méndez Casariego explicaron a los vecinos que el programa sigue su marcha. Hay cuatro casas que estarían listas para entregarse en las próximas dos semanas; y otras seis a concluir en un plazo estipulado de tres meses aproximadamente.

A fin de sortear las disidencias que habia entre los adjudicatarios, se acordó que cada representante de las familias presentes serán las encargadas de establecer un orden de prioridades para la recepción de las viviendas.

Schneider remarcó que desde el municipio siempre se mantuvo un criterio en las entregas de viviendas anteriores y que el mismo se aplicó en esta ocasión, que es “priorizar algunas situaciones sociales y de vulnerabilidad humana que hay en el listado de adjudicatarios”.

Como respuesta al conflicto suscitado la semana anterior y que generó la decisión de que un vecino se encadenara como modo de protesta, el jefe comunal argumentó la entrega realizada días pasados a dos familias fue porque estaban en una situación de «vulnerabiliad social» . Para lo cual se contó con la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el aval de informes profesionales del área de Desarrollo Social y profesionales de la Unidad Ejecutora provincial.

SOLNoticias