La Municipalidad de Crespo y los tres clubes locales (Cultural, Sarmiento y Unión), organizarán una nueva edición del certamen triangular de fútbol donde estará en juego la Copa ‘Ciudad de Crespo’.

En la reunión de coordinación y fixturación de la competencia, que en las ediciones anteriores fue ganada por Sarmiento (2017), Cultural (2018), Unión (2019 y 2020), estuvieron presentes: Aníbal Lanz (subdirector de Deportes); Misael Pérez y Rubén Zapata (Unión); Oscar Pretz (Sarmiento) y Jorge Kriger y Hugo Dalinger (Cultural).

• FIXTURE

Primera fecha (Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’, sábado 14 de agosto)

Cultural vs. Unión

Libre: Sarmiento

Segunda fecha (Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’, lunes 16 de agosto)

Unión vs. Sarmiento

Libre: Cultural

Tercera fecha (Estadio ‘Don César Bione’, sábado 21 de agosto)

Sarmiento vs. Cultural

Libre: Unión

• FORMATO

El certamen estará reservado para las categorías Primera, Sub 20 (con la posibilidad de que jueguen 5 -cinco- mayores de esa edad aunque 2 -dos- deben ser categoría 2000) y Sub 17. Los compromisos serán controlados por árbitros oficiales.

La Municipalidad de Crespo dispondrá de una ambulancia y profesionales para la cobertura médica en la cancha; además entregará cinco pelotas oficiales a cada institución en el compromiso que oficien de locales. Mientras que los clubes se encargarán del operativo de seguridad.

• HORARIOS

En la primera fecha, Cultural será anfitrión de Unión. Programación: Sub 17 (13:30, en dos períodos de 25’); Sub 20 (14:45, con dos tiempos de 30’); Preliminares de categorías infantiles 2012, ’13 y ’14 (16:00) y Primera (16:30, disputarán dos períodos de 35’).

En el segundo capítulo, Unión recibirá a Sarmiento. La redonda tendrá acción a las 13:30 con Unión vs. Cultural en fútbol femenino (dos tiempos de 20’). Luego jugarán el ‘Verde’ y el ‘Rojo’ en categorías: Sub 17 (14:15), Sub 20 (15:30), Infantiles (16:30) y Primera (17:00).

En la tercera jornada, Sarmiento será local de Cultural. La actividad comenzará con el fútbol femenino entre Cultural y Unión (13:30). Luego seguirá con los partidos del ‘Rojo’ y del ‘Celeste’ en las divisiones: Sub 17 (14:15), Sub 20 (15:30), Infantiles (16:30) y Primera (17:00).

• ENTRADAS

Este certamen permitirá que las instituciones recauden dinero a través de la venta de entradas en forma anticipada, haciéndose cargo las instituciones en función a las cantidades de público que permite el Gobierno de Entre Ríos en el Decreto Nº 2.141.

• CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-Los jugadores deberán presentarse a jugar con su DNI.

-Antes de cada partido se confeccionarán planillas oficiales, las cuales deberán ser firmadas por cada jugador.

-El futbolista expulsado no podrá formar parte de su equipo en el próximo partido que su institución dispute en la Copa ‘Ciudad de Crespo’.

-Los jugadores deberán estar asegurados al momento de participar en el torneo.

-En cada partido y por equipo se permitirán cinco cambios.

• CAMPEÓN

La Copa ‘Ciudad de Crespo’ será para la institución deportiva que sume más puntos, al cabo de las tres fechas disputadas, considerando las tres categorías (Primera, Sub 20 y Sub 17). Después de cada encuentro, la puntuación a distribuir entre los clubes será la utilizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA): 3 (tres) unidades al equipo ganador; 1 (uno) para cada uno en caso de empate y 0 (cero) al elenco perdedor.

En caso de producirse paridad en la primera posición, se desempatará mediante el siguiente procedimiento:

a-) Resultados de los partidos entre sí en Primera, Sub 20 y Sub 17.

b-) Mejor diferencia de gol en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

c-) Mayor cantidad de goles a favor en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

d-) Sorteo entre los clubes empatados.