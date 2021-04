- Publicidad -

El motivo de la movida es expresar el «descontento» del sector que se dedica al rubro gastronómico y eventos sociales, que se ven afectados por las recientes restricciones

Un grupo de vecinos autoconvocados de Crespo se concentrarán este domingo 11 en Plaza Sarmiento a partir de las 18:00. El motivo es expresar el descontento de un sector que se dedica al rubro gastronómico y eventos sociales, afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional.

La movida surgió por iniciativa de un grupo de vecinos que se ven afectados en sus actividades por las restricciones que tienen alcance nacional ordenadas por el Gobierno Nacional. La consigna es participar sin banderías políticas y se sugiere llevar la Bandera Nacional.

La publicación que realizó un vecino explica que el motivo de la movilización es demostrar el descontento ante las últimas restricciones impuestas por el gobierno nacional y provincial. «Nuestra ciudad y sus autoridades han demostrado, aún a pesar de los últimos acontecimientos conocidos hasta el nivel nacional, que el manejo de la pandemia ha sido con buenos resultados. Esta convocatoria no es política y muchos ciudadanos entendemos que se están a coartar libertades individuales que están en la Constitución Nacional, y eso no es facultad de ningún gobernante. Sigamos cuidándonos, eso es fundamental, pero que no nos domine el miedo.»

Roberto Engel, promotor de la iniciativa y vinculado al rubro gastronómico, comentó a SOLNoticias que se trata de una convocatoria que «nace de mi parte» y fui recibiendo apoyo de otras personas y así fue tomando forma la idea. «Queremos manifestarnos en contra de cercenar ciertas libertades individuales y cuestiones que tiene que ver con nuestra realidad.»

El entrevistado aclaró que se eligió un lugar abierto para poder mantener el distanciamiento social, «entonaremos el Himno argentino y luego vamos intercambiar opiniones y hacer catarcis,» explicó. Engel remarcó que «no es una protesta», sino «queremos expresar la disconformidad de quienes vivimos del rubro gastronómico. Pedimos «empatia» a las autoridades provinciales y nacionales porque se toman decisiones drásticas y que no se entienden. La realidad de Capital Federal es muy distinta a la del interior. «Nuestra ciudad ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien y que no hubo disparadas de contagios.» insistió.

SOLNoticias