El ramirense completó la anteúltima fecha del campeonato del TC Pista disputada en la Plata donde finalizó quinto. Ahora se ubica tercero en la Copa de Plata y buscará la victoria en la definición del año.

En la final el Ford del Martínez Competición se trabó en lucha primero con el Ford de Damián Markel y luego con la Dodge de Santiago Álvarez, con quienes perdía posiciones terminando en el 5° lugar del pelotón.

Sobre el final de la carrera el Ford de Londero parecía recuperar el rendimiento y ayudado por la lucha entre Todino y Álvarez, Markel y Jakos pudo achicar diferencia con la punta de quienes había quedado relegado.

La carrera la ganaba Germán Todino y lo escoltaba Santiago Álvarez en un apretado final completó el podio Andy Jakos mientras que Ayrton cruzaba la bandera a cuadros en el 5° lugar.

Tras bajar de su auto, «el canario», Londero hizo un balance de la carrera y así lo decía; «Estoy realmente contento por el quinto puesto que logramos en la final. Si bien no tuvimos el rendimiento esperado o el que buscábamos para la final para poder avanzar. Hicimos un cambio en función de eso y no nos cayó bien, eso nos hizo retrasar un poco y tener que cuidar el auto. Cambiamos de estrategia, esta vez fue cuidarse de una ida de trompa muy importante que al principio de la carrera era muy fuerte y a medida que se fueron calentando las gomas de atrás empezó a girar un poco más el auto. Esto fue lo que me permitió llegar al pelotón de la punta. Pensando en el campeonato son buenos los puntos cosechados con el quinto puesto. Nos vamos contentos porque avanzamos dos puestos, estamos en el puesto 3° y estamos bien para encarar la parte final del campeonato» agregaba Ayrton.

En el campeonato Londero se ubica 2° con un total de 358,5 puntos mientras que en el Play Off donde pelea por la Copa de Plata terminó ubicado en el puesto 3 siendo el mejor clasificado de la marca con 72,5 puntos y a una diferencia de 25,5 con el líder Andy Jakos.

La próxima fecha, la última del 2020 se disputará en el circuito Internacional de El Villicum en la provincia de San Juan, al respecto habló también Londero; «San Juan es una plaza que me ha tratado muy bien, el año pasado logramos un puesto 3 en la final. Trabajaremos con todo el equipo para lograr el triunfo que necesitamos para pelear el campeonato» recordó el piloto entrerriano.

Con la falta de la victoria obligatoria como condición para poder coronarse campeón el representante de General Ramirez se enfoca en ir a San juan en busca de ganar la carrera. Concluyendo Ayrton hizo la siguiente alusión; «Estoy muy agradecido con todos los mecánicos de mi equipo, con Julián Adamo, con todo el equipo del gurí competición que han hecho un extraordinario trabajo durante todo el fin de semana, a mis publicidades qué son los que me dan la posibilidad de estar corriendo y poder de ser feliz arriba de un auto y disfrutar de este hermoso deporte, a mi familia, a todos mis amigos, a todos los entrerrianos, a todo Ramírez y a la hinchada de Ford que siempre están acompañándome» concluyó.