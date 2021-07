- Publicidad -

Ocurrió en Crespo. Un supuesto abogado le pidió la entrega de dinero a cambio de no demandarlo por compartir fotografías con contenido sexual con una joven. La víctima de 66 años realizó dos depósitos de casi 200.000 pesos. El SubCrio. Gómez brindó detalles

Días pasados un hombre denunció en la dependencia policial que fue estafado por una mujer que le pidió dinero a cambio de no demandarlo ante la justicia porque le enviaba contenidos pornográficos.

El hombre de 66 años, domiciliado en Crespo, entabló contacto con una chica oriunda

de Chubut, con la cual intercambiaba fotografías. Pero a los pocos días recibió mensajes de un supuesto abogado que representaba a la familia de la joven, alegando que se iba a iniciar una demanda en su contra por enviarle contenidos pornográficos y a cambio le pedia que depositara $130.000 en concepto de indemnización para la familia.

Ante el temor el hombre realiza el depósito ya que no quería tener inconvenientes judiciales. A las pocas semanas recibe otro mensaje del presunto abogado pidiéndole que realice un nuevo depósito por la suma $65.000 en concepto de honorarios y del fiscal que interviene en la causa. El damnificado vuelve a concretar un segundo pago, el cual no sería el último ya que por tercera vez le vuelven a pedir una suma de 75.000 pesos en concepto de una supuesta multa, cuyo pago no concretó y decidió denunciar el hecho a la policía.

Como ocurre en este tipo de maniobras delictivas se da intervención a personal de la Dirección de Delitos Económicos, los que llevan a cabo las tareas investigativas.

