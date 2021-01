- Publicidad -

La arquera Andrea Utz seguirá su carrera profesional en Buenos Aires.

La arquera que surgiera en la Escuela Municipal de Libertador San Martín, Andrea Utz, tendrá la oportunidad de jugar en el ascenso del fútbol argentino. Por su rendimiento en el Club Colón de Santa Fe, la “fragata” de Isidro Casanova decidió fijarse en sus condiciones para buscar el ascenso a Primera División.

Así lo informó la página oficial del Club Almirante Brown esta semana. Su paso y crecimiento en el deporte fue además valorado por el cuerpo técnico de la Selección juvenil de nuestro país, al ser convocada para representar al combinado argentino.

“El director técnico de la Selección sub 17 me recomendó en Almirante Brown, ya que este año no hubo competencias” comentó Andrea sobre su llegada a Isidro Casanova en diálogo con Diario Nuevo Libertador. Y siguió: “Estoy viajando el domingo para poder incorporarme al plantel”.

La noticia de su convocatoria a la Selección juvenil fue sin duda la noticia del año para la joven arquera: “Es una mezcla de sentimientos, ya que es lindo que te tengan en cuenta dentro de tantas chicas para poder representar el país y creo que es el sueño de cualquiera poder llevar esos colores” comentó orgullosa.

Por último, confesó su mayor sueño deportivo: “Poder jugar en Boca, ya que soy fanática desde chica y sería algo hermoso”.