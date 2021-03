La damnificada contó a SOLNoticias que los robos empezaron el año pasado y recientemente los ladrones se llevaron mercadería y un ventilador. Por razones laborales la joven debió ausentarse por una semana para viajar a María Grande y al regreso notó el faltante de un pack de vino. «No le di mucha importancia en ese momento,» dijo. Después en febrero a mediados de ese mes «yo no iba mucho al departamento por lo que hacía changas todo el día y llegaba tarde y no notaba nada raro. Pero un día volví por la tarde y me faltaba mi celular roto, mi cargador y plata que guardo siempre porque mi nena tiene asma.»

Otra situación se repitió recientemente. «Un día llegué y estaba todo revuelto. Habían entrado por una ventana que estaba clausurada y me habian robado mercadería, un termo y un ventilador que me regaló mi abuela».

Entonces la joven y madre soltera cansada de los reiterados robos decidió radicar la denuncia en la dependencia local. Desde la policía se le dijo que resulta dificil esclarecer ese tipo de ilícitos si ella no presentaba las facturas de los elementos robados. Y como respuesta la joven brindó datos de las personas sobre las que tiene sospecha. «Le dije la policía que conozco a los ladrones, son unos pibes vecinos,» afirmó.