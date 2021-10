- Publicidad -





Matías Ezequiel Borgetto avanzó a la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita y representará a Aranguren en Larroque, el 23 de octubre. La importancia de cuidar el planeta y la preocupación por la sequía del río, contado a través de la pintura.

- Publicidad -





En el taller cultural municipal, Matías junto a la tallerista Antonella Graglia, realizaron un gran trabajo en la disciplina Pintura, obteniendo como resultado el pase a la instancia provincial.

En la fundamentación de la obra el joven artista planteó la importancia de “conocer, reconocer, cuidar y preservar un recurso natural que hoy está en peligro”, siendo el suyo un aporte para el cuidado de nuestro planeta.

“Detenernos a pensar sobre este recurso, sobre estas problemáticas, sobre los impactos ambientales, las implicaciones que ocasiona la alteración de este recurso para todo el ambiente. Para cuidar hay que amar, se dice, pero para amar necesitamos conocer, no sólo a través de textos, sino vinculándonos conscientemente con el mismo (agua), identificando los arroyos, ríos que nos rodean y atraviesan, escuchando los cantos de las aves del monte entrerriano o simplemente observando los arboles de nuestro pueblito querido, llamado Aranguren”, indicó.

“Dejo plasmado esto en mi obra, la cual titulé Mi lugar, en donde se pueden visualizar dos manos simbolizando la protección, acobijando a nuestra provincia de Entre Ríos. En sus dedos se derraman parte de los ríos que nos rodean, se derrama también una gota de sangre sobre los mismos, una gota de tristeza representando lo que estamos atravesando con la sequía del río. Acompaña a la obra un fondo de un campo entrerriano”, detalló.

Las técnicas utilizadas fueron acrílico y espatulado para resaltar a Entre Ríos. “Es mi lugar, por eso no me voy, porque no puedo, porque este es mi lugar y aquí me quedo, otro será mejor, pero este es mío”, argumentó el joven artista arangurense.