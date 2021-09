- Publicidad -

El hombre y otros vecinos denunciaron que una de las 12 viviendas fue entregada a una familia por decisión del municipio. Los futuros adjudicatarios están en lista de espera desde 2015. Ediles de la oposición se hicieron presentes en el lugar

En diálogo con el hombre que decidió encadenarse para llamar la atención de las autoridades locales dijo a SOLNoticias: «Llegamos a esta decisión porque hace 8 años que estamos esperando y cada vez que vamos a la municipio no nos atienden y todo el tiempo nos evaden. Siempre el mismo verso y hoy nos enteramos que entregaron casitas, y es una familia que no conocemos porque no está el listado de adjudicatarios,» aseguró.

Se trata del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales ubicado en los terrenos de Udrizar al final de calle Gomez Miranda. El Programa promovido por Nación que se puso en marcha en 2015 y ha tenido altibajos a lo largo del tiempo y reclamos de los adjudicatarios por la demora en la adjudicación. En principio se entregaron 15, luego otras 24 y quedan pendientes las restantes 12.

Otra vecina comentó a SOLNoticias que vieron soprendidos este miércoles 22 cuando se enteraron que el municipio hizo entrega de una casa a una familia que no estaría en el listado de los adjudicatarios. «Hemos ido varias veces para hablar con el intendente y la Directora de Desarrollo Social y nunca nos atienden. Lo único que nos dijeron es que las casas se iban a entregar todas juntas y hoy nos encontramos con esta noticia,» afirmó la mujer ofuscada por la situación.

«En el municiop nos mienten todo el tiempo, siempre nos dijeron que se iban a dar juntas y que habia demoras en terminarlas porque esperaban la remesa de dinero que viene de Nación,» expresó otra mujer. En el lugar habia unas siete familias acompañando en un gesto de solidaridad con el vecino encadenado.

Al lugar del reclamo se hicieron presentes los concejales del Partido Justicialista. Solana Piedrabuena habló con SOLNoticias y contó que llegaron a pedido de los vecinos que quieren una respuesta del gobierno local. «Sabíamos que las casas estaban por terminarse y de la necesidad de vivienda que tiene Crespo. Son varias familias que esperan hace años y hoy nos encontramos con esta situación de una vivienda que fue entregada y a nadie se le informó. Vamos a averiguar quien es la persona que fue adjudicada y si verdaderamente lo necesita, aseguró.

Los vecinos aseguraron que se iban a quedar si era posible toda la noche hasta tanto obtuvieron alguna respuesta del Ejecutivo.

