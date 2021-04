- Publicidad -

«Afectan las libertades individuales y el derecho a trabajar», expresaron un grupo de vecinos autoconvocados. Participaron profesionales, comerciantes y emprendedores vinculados al rubro gastronómico



Un grupo de vecinos autoconvocados se reunieron en la tarde de este domingo 11 en Plaza Sarmiento para expresar su desconteno contra las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y ratificadas por la provincia.



Si bien la convocatoria fue promovida por un grupo reducido y nació a través de las redes sociales, a medida que pasaba los minutos muchos se fueron sumando mas vecinos, alrededor de unas 80 personas. Varios de los presentes tomaron la palabra refiriéndose al perjuicio que provocan las restricciones en la economía de los trabajadores, y otros aludieron a la parte sanitaria.

En principio tomó la palabra Roberto Engel, quien remarcó «se está notando cada vez más que quieren coartarnos ciertas libertades y todo se hace sin planificación, sin pensar en la realidad que tenemos, con el solo hecho que no nos permiten circular en el país o nos digan con quien tenemos que reunirnos.» Como ciudadano creo que «podemos hacer y que idea puede aportar cada uno y lo hagamos llegar a las altas esferas y quizás en otros lugares nos imiten, y no nos quedemos sentados en la casa. No importa seamos pocos o muchos, es importnte salir a demostrar nuestra disconformidad como ciudadanos, porque no salir a decirlo, para esto tenemos nuestros derechos.»

Participaron de la movida profesionales, comerciantes, emprendedores, todos coincidieron en la «necesidad de trabajar» y que no han podido recuperarse de las «pérdidas que sufrieron» el año pasado cuando se ordenó la cuarentena.

Una comerciante expresó: «Me emociona mucho y estamos todos en lo mismo. Todos estamos conectados y valoro el apoyo de nuestro intendente porque no tenemos practicamente casos,» pidiendo luego un aplauso para el jefe comunal. Venimos a «acompañar porque salimos entre todos o esto se va a complicar mucho,» sostuvo.

Luego una reconocida profesional de la salud se dirigió a los presentes refiriéndose a las estadísticas que señalan que la mayoría de los fallecimientos están vinculados a contagios por coronavirus. «El hecho de estar es un querer hacer algo, hay una frase que dice: el pueblo quiere saber de que se trata esto, de que pandemia hablamos, pero vimos que fallecieron 2 millones por covid, pero otros 10 millones murieron con cancer, por ACV o por otras enfermedades que no fueron bien atendidas».

Haciendo alusión a la situación local, afirmó: Crespo «nos demostró que no hubo colpaso sanitario con los adultos mayores en el contexto de una fiesta como lo auguraban los medios nacionales que vinieron a decirnos que nos iba a pasar.» Seguidamente propuso que se estudie cada PCR positivo y que haya un seguimiento del paciente para que las estadísticas sean más reales; y agregó: No es una idea mia, sino que otros países como Austria o Suecia lo aplicaron. Es importante poder contar con estadisticas claras y que seguramente nos va a llevar a un número más real. Dos millones de habitantes murieron por Covid-19 sobre un total 7.800 millones de habitantes el mundo demuestra una tasa muy baja, y al mismo tiempo recordó que hubo «otras enfermedades» que afectaron a la gente por el confinamiento. Por último «transmito mi empatia para los trabajadores que se ven afectados que no pueden trabajar», dijo.

Un vecino vinculado al rubro gastronómico contó su situación personal. «Hemos pasado ocho meses sin trabajar, sabemos que estamos en pandemia y tenemos que respetarla y cuidarnos.» Pero creo que «Crespo lo hizo muy bien,» tenemos las estadisiticas de hace 14 dias, y ahora nos preguntamos esa gente que vino a ensuciar nuestra ciudad porque no aparecen hoy y vienen a dar la cara. Crespo es un ejemplo, hoy tenemos que ponernos en el lugar de la gente que no puede trabajar, hoy nos volvieron para atrás. Acá hicimos las cosas bien para poder seguir trabajando. «Es una falta de respeto hacia la gente que trabaja en los servicios que de un día para el otro le suspendan un evento que estaba planificado y la pérdida que significa para esas familias. Por último la desconcentración de los presentes se hizo entonando las estrofas del del Himno Nacional.

