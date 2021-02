- Publicidad -

Resultados de las tres primeras jornadas.

• Viernes 5 de febrero, en el Playón del ICC

- Publicidad -







CANCHA Nº 1

147 Sport 2 vs. Red Power 1 (Femenino – Zona A)

Los tira piedras 1 vs. Atomo y jugamos 2 (Masculino – Zona A)

The Aconcagua Players 2 vs. Dale que va 0 (Mixto – Zona C)

Heineken 2 vs. Municres ‘2’ 1 (Mixto – Zona A)

Habit 2 vs. Dale que va 0 (Mixto Zona C)

Código Voley 2 vs. Colonia Sumando Pasos 1 (Mixto Zona A)

CANCHA Nº 2

Municres 2 vs. Estrelladas 1 (Femenino – Zona B)

Maestros cerveceros 0 vs. Bajame la red 2 (Masculino – Zona B)

Sin miedo 2 vs. Se hace lo que se puede 1 (Mixto – Zona D)

Sinergia 0 vs. Pastelitos 2 (Mixto – Zona B)

La revancha 2 vs. Se hace lo que se puede 0 (Mixto – Zona D)

The Aconcagua Players 1 vs. Force 2 (Mixto – Zona C)

• Jueves 4 de febrero, en el Playón del ICC

CANCHA Nº 1º

Habiteras 1 vs. Red Power 2 (Femenino – Zona A)

Can Terra 0 vs. Atomo y jugamos 2 (Masculino – Zona A)

Código Voley 1 vs. Municres ‘2’ 2 (Mixto – Zona A)

Habit 2 vs. Force 0 (Mixto – Zona C)

Colonia Sumando Pasos 1 vs. Municres ‘2’ 2 (Mixto – Zona A)

Habiteras 0 vs. ‘4y2’ 2 (Femenino – Zona A)

CANCHA Nº 2

Las chicas del tío 2 vs. Estrelladas 0 (Femenino – Zona B)

Saltamontes 0 vs. Bajame la red 2 (Masculino – Zona B)

Municres ‘1’ 0 vs. Pastelitos 2 (Mixto – Zona B)

Sin miedo 0 vs. Never Pony 2 (Mixto – Zona D)

Pastelitos 2 vs. Striking Force 0 (Mixto – Zona B)

Can Terra 2 vs. Verde 0 (Masculino – Zona A)

• Viernes 29 de enero, en el Playón del ICC

CANCHA Nº 1

Las chicas del tío 2 vs. Saker Mentt 0 (Femenino – Zona B)

Habit 2 vs. Saltamontes 1 (Masculino – Zona B)

Municres ‘1’ 2 vs. Striking Force 0 (Mixto – Zona B)