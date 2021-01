- Publicidad -

Este martes 26 de enero, a las 20:30, comenzará la sexta edición de Verano Voley. La actividad es organizada por la Municipalidad de Crespo.

Los diez encuentros programados se desarrollarán en dos canchas, ubicadas en el playón del Instituto Comercial Crespo.

En esta ocasión serán 32 los equipos que participarán (16 en Mixto, 8 en Mujeres y 8 en Varones). Fueron distribuidos en zonas de cuatro elencos, donde jugarán bajo el formato de todos contra todos, a una rueda.

Clasificarán a la siguiente instancia el primero y el segundo de la tabla de posiciones de cada grupo (en caso de empates en los puestos se tomará en cuenta el resultado de los partidos disputados entre sí entre los elencos en situación de igualdad).

PROGRAMACIÓN – PRIMERA JORNADA (martes 26 de enero, 20:30, Playón del ICC)

CANCHA Nº 1

Habiteras vs. 4y2 (Femenino – Zona A)

Can Terra vs. Verde (Masculino – Zona A)

Código Voley vs. Colonia Sumando Pasos (Mixto – Zona A)

The Aconcagua Players vs. Force (Mixto – Zona C)

Heineken vs. Colonia Sumando Pasos (Mixto – Zona A)

CANCHA Nº 2

Las chicas del tío vs. Saker mentt (Femenino – Zona B)

Saltamontes vs. Habit (Masculino – Zona B)

Sinergia vs. Striking force (Mixto – Zona B)

La revancha vs. Never pony (Mixto – Zona D)

Municres 1 vs. Striking force (Mixto – Zona B)

CATEGORÍA MIXTO

Zona ‘A’

Código Voley

Heineken

Municres 2

Colonia Sumando Pasos

Zona ‘B’

Sinergia

Municres 1

Pastelitos

Striking Force

Zona ‘C’

The Aconcagua Players

Habit

Dale que va

Force

Zona ‘D’

La revancha

Sin miedo al éxito

Se hace lo que se puede

Never Point

CATEGORÍA MUJERES

Zona ‘A’

Habiteras

147 Sport

Red Power

4y2

Zona ‘B’

Las chicas del tío

Municres

Las estrelladas

Saker Mentt

CATEGORÍA VARONES

Zona ‘A’

Can Terra

Los tira piedras

Atomo y jugamos

Verde

Zona ‘B’

Saltamontes

Maestros cerveceros

Bájame la red

Habit