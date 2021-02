- Publicidad -

Esta noche se jugarán 12 partidos, desde las 20:30, en el playón del Instituto Comercial Crespo.

PROGRAMACIÓN

CANCHA Nº 1

147 Sport vs. Red Power (Femenino – Zona A)

Los tira piedras vs. Atomo y jugamos (Masculino – Zona A)

The Aconcagua Players vs. Dale que va (Mixto – Zona C)

Heineken vs. Municres 2 (Mixto – Zona A)

Habit vs. Dale que va (Mixto Zona C)

Código Voley vs. Colonia Sumando Pasos (Mixto Zona A)

CANCHA Nº 2

Municres vs. Estrelladas (Femenino – Zona B)

Maestros cerveceros vs. Bajame la red (Masculino – Zona B)

Sin miedo vs. Se hace lo que se puede (Mixto – Zona D)

Sinergia vs. Pastelitos (Mixto – Zona B)

La revancha vs. Se hace lo que se puede (Mixto – Zona D)

The Aconcagua Players vs. Force (Mixto – Zona C)