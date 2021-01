- Publicidad -

El responsable del Coes local, Dr. Marcelo Cerutti se refirió a las causas de los recientes contagios. No descartó futuras restricciones si los casos se disparan. Audio



El reciente aumento de contagios en la ciudad está vinculado a mayor cantidad de reuniones en horas nocturnas y afecta a jóvenes de entre 14 a 25 años, reconoció el responsable del Coes local, Dr. Marcelo Cerutti.

- Publicidad -









Si bien hasta el momento la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es bajo y está controlado, pero «no sabemos cuánto puede impactar en las próximas semanas los posibles casos de coronavirus en los adultos mayores y personas con patologías de base.»

Los nuevos casos en jóvenes de entre 14 y 25 años están vinculados a la nocturnidad, y a las festividades recientes dijo; y agregó: Hoy no sabemos «cuando va a tener impacto» en personas mayores y con patologías preexistentes y en familiares mas cercanos.

El médico reconoció que el índice de letalidad en Crespo es bajo, pero «debemos estar atentos a que no se disparen los casos y sobre todo no se mantengan elevados por tiempo prolongado, porque sería una señal para volver a restringir eventos sociales y familiares; y no queremos eso.» Es necesario que los más jóvenes tomen conciencia del uso del barbijo y el distanciamiento social, recordó.

Además reflexionó sobre el rol de los padres que tienen hijos adolescentes. «Nos preocupa el incremento de casos. Esperamos que la gente tome conciencia y que los adultos hablen más con los hijos adolescentes sobre los riesgos que pueden existir en la salud de las personas contagiadas.»

En ese sentido señaló que existe un trabajo de comunicación desde el municipio con campañas de concientización apuntada a los jóvenes a través de las redes sociales. También calificó como «tragedia» que no se hayan dictado clases presenciales. Esta situación impidió tener ese contacto mas directo con los jóvenes y directivos de escuelas. «Solo pudimos trabajar a través de las redes sociales».

Por otro lado recordó que está vigente el protocolo para eventos y se trabaja con efecto «burbuja». Es decir que las personas que asisten a un evento deben quedar registradas en un listado para poder identificarlas, si aparece algún caso y bloquearlo rapidamente.

Campaña de vacunación en Crespo

Cerutti aseguró que hasta el momento no han sido notificados de cómo será la modalidad a implementar en nuestra ciudad. «No fuimos notificados de la campaña en Crespo. Creo que será un proceso que se hará este año según los grupos de edad. Señaló que han confeccionado una lista de personas internadas en geriatricos y con patologías de riesgo, los que formarán parte de la segunda parte de la campaña. Pero «desconocemos la modalidad a aplicarse en la provincia.»



SOLNoticias