- Publicidad -

Son muchos los vínculos comerciales que conectan Crespo con el resto de la provincia y del país. Son indispensables los controles estrictos a transportistas y viajeros.

Hay un trabajo mancomunado que lleva adelante el municipio con las empresas en la aplicación de los protocolos por el Covid-19. En los distintos accesos a la ciudad se realiza la toma de temperatura y se les consulta a los conductores en caso de tener algún síntoma compatible con coronavirus informarlo en forma inmediata para proceder al aislamiento.

Qué controles se aplican para personas que vienen de lugares con circulación del virus

En forma diaria el municipio recibe un listado de personas que llegan de otras provincias o del exterior. El Coes local los identifica y luego los contacta para indicarles las medidas a seguir. El seguimiento se hace específicamente «en personas que provengan de lugares con circulación viral. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Encontramos buena predisposición para cumplir el protocolo. Luego se les hace un seguimiento hasta que cumplan con la cuarentena domiciliaria,» se informó desde el Ejecutivo local.

Consultado al respecto el Dr. Marcelo Cerutti integrante del Coes local aseguró que a los transportistas que ingresan a la ciudad se les toma la temperatura. Acá «decidimos no implementar la desifección de los camiones porque de acuerdo a averiguaciones con epidemiólogos no suma nada ni evita los contagios. No está demostrado que sean eficaces el uso de aspersores en vehículos.»

«Los camioneros son los primeros interesados en no generar contagios. Son muy concientes de la situación y actúan con responsabilidad y colaboran sin problemas, destacó.

Cada empresa implementa sus mecanismos de control para sus trabajadores y habilita un canal de reporte de incumplimientos, en caso que los hubiera.

La única herramienta en este momento es la prevención, el uso del barbijo y el lavado de manos intensivo. El profesional remarcó que siempre está latente la posibilidad de algún contagio, «porque no podemos vivir en cuarentena permanente. La gente tiene que trabajar y hacer su vida normal.»

En cuanto al método mas eficaz para testear es el hisopado que se hace en la provincia, sostuvo. Pero solo se lo hace en casos que «la persona presente cuadro febril elevado, tos y que haya tenido contacto directo con personas de lugares donde hay circulación viral.»

En ese sentido Cerutti confirmó a SOLNoticias que en Crespo se realizaron varios hisopados y dieron negativo. El resultado siempre se informa al Coes provincial que es el organismo que lleva el control del número de casos. «Dar a conocer casos negativos no tiene mucho sentido. Tampoco queremos alarmar a la población porque sabemos que existe una gran sensibilidad y es importante preservar la privacidad de las personas y sus familias.»

Por último recordó que ningún lugar está excento de tener alguna persona contagiada. No obstante en el caso hipotético que alguien «rompa la cuarentena y se disparen varios casos, y si es necesario volver atrás, lo haremos. Esto es dinámico por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa.Por eso apelamos a la responsabilidad individual».

SOLNoticias