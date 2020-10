- Publicidad -

Los organizadores confirmaron oficialmente la noticia.

«La edición 2021 del Triatlón internacional Ciudad de La Paz, no se llevará a cabo en el mes de enero de dicho año», se confirmó oficialmente a través de un comunicado dado a conocer por la Asociación Paceña de Pruebas Combinadas (APPC).

«El hecho de que el Triatlón no tenga el protocolo aprobado en Argentina, más la incertidumbre con la realidad del Covid que vivimos en nuestra región, son los determinantes para esta decisión», indicó la organización y sostuvo que «estiramos hasta el final, los plazos organizativos internos, con el objetivo de esperar hasta lo último, con el fin de ver si aparecía una luz de esperanza», señalaron en el escrito.

«Queríamos hacer en tiempo y forma, la Fiesta de Tria más Grande de Sudamérica», aclararon los organizadores y prometieron «seguir trabajando a destajo, para que muy pronto, La Paz vuelva a ser la capital nacional este deporte. Todos los esfuerzos van a estar destinados a lograr que en el 2021 los triatletas, y el pueblo paceño se vuelvan a juntar en la fiesta», remarcaron.

«Independientemente, de cualquier pronóstico epidemiológico positivo o negativo, es imposible por una cuestión logística. Se trata de un staff de 700 personas que trabajan en la organización y mil atletas que llegan a la ciudad», dijo el periodista paceño Conrado Berón, quien participa de la prensa oficial del Triatlón.

Asimismo, en diálogo con Elonce TV, afirmó que «es el único evento que tiene 30 mil espectadores, diseminados en toda la ciudad. Es imposible pedirle a la gente de La Paz que no salga a su vereda, que no vaya al puerto, que no se junte en su barrio para darle el color particular a la competición. El protocolo para el evento deportivo puede salir, pero, ¿cómo organizás esta fiesta tan popular sin la participación del pueblo?».