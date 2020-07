- Publicidad -

Contactos estrechos con el paciente se sometieron a hisopado y dieron negativo. No hay otros casos en estudio vinculados a la institución

Clínica Parque emtió un comunicado informando que los contactos estrechos del paciente contagiado de coronavirus, se sometieron a hisopado y no se detectó coronavirus. No hay más casos en estudio vinculados a la institución de Crespo.

«Epidemiología de la provincia confirmó que hasta el momento todos los contactos estrechos hisopados por el caso positivo en la institución han sido no detectable para coronavirus. Es decir, no se detectó coronavirus en ningún otro miembro de la Clínica Parque hasta el momento,y no hay más integrantes de la institución esperando resultados.»

