De acuerdo a la evolución del paciente se tomarán nuevas medidas, explicaron desde el Coes local. «El caso de Crespo podría tener vinculación con el caso confirmado en Paraná», aclaró Garcilazo.

«Sus contactos estrechos, es decir su familia, y su ámbito laboral, no han manifestado síntomas, ni fiebre ni dolor de garganta», comentó Marcelo Cerutti a SOLNoticias. En ese sentido dijo que en la medida que «todos los contactos estrechos no registren síntomas, no se les realizará hisopados».

Consultado el funcionario si están previstas nuevas medidas sobre las actividades habilitadas, éste aseguró: «Hasta que no tengamos el impacto que tiene este caso, no se retrocederá de fase».

«Se verá en las próximas horas cómo evoluciona, si hace falta hisopar a más gente y si dan positivo, evaluaremos con el COES local qué decisión se toma», explicó. Al mismo tiempo aclaró que de acuerdo al impacto que tenga el caso tomaremos nuevas medidas.

Conferencia

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que «hay dos casos a los que no les hallaron nexos epidemiológicos» tras el brote de coronavirus registrado en Paraná. En tanto, están siendo investigados los nexos de dos dos casos reportados este miércoles en el hospital San Martín.

En el día de la fecha se confirmaron 10 casos nuevos de Coronavirus Covid-19 en Entre Ríos. Siete en la ciudad de Paraná, uno en Oro Verde, un caso en zona rural de Villa Elisa y otro caso en Crespo, departamento Paraná. De estos nuevos casos, la mayoría tienen nexo epidemiológico asociados a casos de Covid-19 ya confirmados y dos casos continúan en investigación para confirmar el nexo. Uno de los casos, el de Crespo, tendría relación con el conglomerado de Paraná y se seguirá investigando.

«En promedio, tenemos entre 40 y 50 casos por día que se están estudiando en Paraná», señaló el director de Epidemiología, Diego Garcilazo.

Entre Ríos tiene 293 casos confirmados y 64 altas.31 casos, aproximadamente 10% del total, corresponden a personas mayores de 60 años. el resto tiene entre los 20 y 40 años.

Definición de contacto estrecho

El director de Epidemiología señaló que el protocolo indica parámetros relacionados al tiempo de exposición al virus y la distancia con la persona contagiada. “Se define a aquella persona que haya estado, sin protección, a menos de un metro y medio de distancia y, al menos durante 15 minutos. Sin embargo esta definición puede variar por muchas cuestiones y no quiere decir que la persona vaya -sí o sí- a contraer la enfermedad. Hay que hacerle un seguimiento para evaluarla”, indicó y agregó que estos puntos se evalúan individualmente cada caso particular y se tiene en cuenta el tipo de contacto y si fue en espacio abierto o cerrado.

SOLNoticias