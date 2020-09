- Publicidad -

Los Radicales por la Producción y el Trabajo criticaron la Resolución Ministerial N°306/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, que crea la Brigada de Control Ambiental. “El ambiente no se defiende avasallando al federalismo y menos con autoritarismo”, dijeron

“Si bien es cierto que dicha resolución, con mucha ‘picardía’, en sus considerandos, establece que lo hace en ejercicio del Poder de Policía Ambiental Federal, marca también el ámbito de las facultades concurrentes de la Nación y las Provincias en los términos de los arts.41, 121 y 124 de la Constitución Nacional, referidas al desarrollo de actividades productivas amigables y respetuosas del medio ambiente, surge de su texto la creación de una autoridad aplicación con facultades que rozan peligrosamente las normas precitadas y las facultades no delegadas por las Provincias al Gobierno nacional”, sostuvieron.



“Además, de lo dicho, ya en su art 1°) instituye una Brigada de Control Ambiental. Esta creación y su denominación agrede al sistema democrático. Nos trae a la memoria el recuerdo de un pasado trágico para los argentinos y crea naturalmente temor e incertidumbre en quienes desarrollan, en paz y de sol a sol, las diferentes actividades productivas. Decimos esto, porque el lenguaje no es ingenuo, ni vacío de contenido. Revela una significación y postura ideológica. Aseveramos lo antedicho, porque según el diccionario de Lengua Española, Brigada es una ‘Unidad Militar compuesta de varios regimientos o batallones de un arma, normalmente mandada por un General de Brigada’. Es evidente que el autor de la resolución no puede eludir el uso de una terminología y tipo de organización, que llevó en la década del 70 a miles de jóvenes a la muerte, o desaparición forzada. La democracia recuperada por los argentinos, y liderada por Raúl Alfonsín, no admite retrocesos, ni terminologías, y menos aún procedimientos, de corte autoritario”, manifestaron.

“Yendo concretamente al contenido de la resolución precitada, debemos advertir, que la Provincia de Entre Ríos no necesita de estas Brigadas. Dentro de sus facultades no delegadas, cuenta con una legislación propia y autoridades constituidas para que el desarrollo de las actividades productivas se realicen, dentro del marco legal, respetando y conservando el medio ambiente. Los entrerrianos tenemos nuestra propia autoestima, y somos celosos del federalismo”, agregaron.

Por último, afirmaron que “esta Resolución de Cabandié es inconstitucional: Un Ministro es un Secretario del Presidente, y solo tiene facultades para organizar su propia dependencia, y no para dictar normas de carácter legislativo, como lo pretende ser la que nos ocupa. Es una característica más del autoritarismo del emisor”.

“En conclusión: Rechazamos los términos y creaciones instrumenta por la Resolución Ministerial 306/2020, que agreden, amenazan y pretenden amedrentar a los productores entrerrianos”, concluyeron. (APFDigital)