Aclaraciones de la Comuna y el Comité de Crisis de la aldea para llevar tranquilidad a la comunidad.

El jueves a la mañana la Dirección de Epidemiología de la Provincia confirmó que fue detectado el primer caso de Covid 19 en la aldea, siendo contacto estrecho de paciente con Coronavirus. El Comité de Crisis local informó que el paciente se atendió en Paraná, y desde la Comuna agregaron que la persona se encuentra aislada hace 13 días en su domicilio, por ser un cuadro sintomático leve. “No estuvo en contacto en los últimos 60 días con personas de nuestra localidad, ya que tiene domicilio en Spatzenkutter pero no reside aquí. Si bien se está investigando el nexo epidemiologico de su contagio, no corresponde aislar a nadie de Spatzenkutter, ya que no tuvo contacto estrecho con nadie de la aldea”, aclararon.