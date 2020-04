- Publicidad -

La Municipalidad de Libertador San Martín anunció a través de sus canales oficiales, que emitió el Decreto 148/20, mediante el cual dispone la «obligatoriedad del uso de barbijo social para el personal de comercios, oficinas y otros lugares de prestación de bienes o servicios».

«Será obligatorio también para toda persona que ingrese a dichos lugares, quedando prohibido su ingreso en caso de no tenerlo», reza el instrumento municipal y agrega que»será imprescindible su uso para circular en la vía pública».

La normativa estará en vigencia hasta tanto los organismos oficiales nacionales y/o provinciales, determinen que no existe riesgo de propagación de COVID-19, indicaron públicamente.

La municipalidad precisó que «se entiende por Barbijo Social a aquel que cubre la nariz y boca y que puede ser tanto de elaboración industrial como doméstica, a diferencia de los barbijos de uso médico».

Recomendaron también que «conviene -si es de confección doméstica en tela-, agregarle del lado interior una suerte de ‘bolsillo’ para colocar una servilleta de papel que cumplirá una función adicional de filtro».

Conjuntamente, la Municipalidad difundió un análisis clínico del uso, efectuado por el Dr. Haroldo Rojas, especialista del Sanatorio Adventista del Plata, quien sostuvo: «El coronavirus COVID-19 es un virus nuevo y estamos aprendiendo de él permanentemente. En las últimas semanas nuevos estudios del Sudeste asiático demostraron una tercera vía de contagio: las microgotitas de plugfe (o «flush»; son las gotitas que salen de nuestra boca todo el tiempo). Hasta hace poco se conocían 2 vías de contagio: 1- por contacto directo 2- por gotas (las gotas de pfluge) que se expulsaban de nuestro cuerpo al toser y que como máximo podían llegar a 2 metros de distancia. Con el descubrimiento de esta tercera vía de contagio se evidenció que no solamente podemos expeler el virus al toser, sino también al hablar. Por eso debemos utilizar barbijos al estar en contacto con otras personas ¡siempre! ¿Por qué? Porque hay un buen porcentaje de personas que pueden estar contagiando el virus sin saberlo, ya que son asintomáticas. En este contexto, es que surge el barbijo social. Cada vez que salgo de casa y voy a cualquier lado donde haya gente (supermercados, banco, ferretería, etc.) debo usar un barbijo social que NO es el quirúrgico, sino cualquier cosa que me tape la boca …ya que eso va a disminuir el flujo de estas microgotitas y en consecuencia la carga viral al ambiente. Además, si donde estoy hay ventilación natural con ventanas abiertas, estas microgotitas son barridas rápidamente, ¡así que es muy importante mantener abiertas las ventanas! El barbijo social surge como necesidad para el uso de todas las personas sin síntomas. Quienes tienen síntomas, si están en Libertador San Martín, deben llamar al 4-200-333 o al 107″.