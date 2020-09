- Publicidad -

El piloto sufrió un desperfecto en plena largada lo que ocasionó que debiera ingresar a boxes para reparar el auto. Cerró un fin de semana con un 3° puesto que le permitió mantenerse firme.

La serie fue el puntapié inicial para la cuarta fecha del torneo del 2020 del Turismo Carretera Pista. La primera carrera del domingo tenía a Ayrton Londero ubicado 3° en el pelotón detrás de Santiago Álvarez y seguido de cerca por Kevin Candela. En la segunda vuelta quedó relegado con respecto al Torino de Todino quien se escapaba en punta.

Con el liderazgo de Todino la serie se convirtió en la más rápida al marcar el récord de vuelta el integrante del Alifraco Sport quien además terminaría quedándose con la victoria mientras que Londero se conformaba con el tercer puesto al cruzar la meta.

La competencia final, la última del fin de semana, lo tenía a Londero realizando una largada complicada que lo dejaba en el 9° lugar en la primera vuelta y 10° sobre la recta

El problema que acusaba el motor se podía escuchar al transitar el Ford sobre la recta principal por lo que el equipo obligó a Ayrton a ingresar a boxes a reparar la falla.

Tras la carrera Londero nos explicaba lo sucedido con sus palabras; «Estoy un poco angustiado, estábamos largando en el sexto lugar y al momento del verde apareció una falla en el carburador. Algo en el cable de bujía que no sabemos todavía cuál fue el problema me hizo perder muchas posiciones. Tuvimos que entrar en la segunda vuelta a repararlo a boxes y ahí perdí una vuelta con respecto a los líderes ya no me quedaron chances de remontar. Salí a pista a terminar la carrera a cuidar el auto y esperar que los chicos por ahí hicieran algún abandono como para escalar algún puesto».

La reincorporación a la carrera se dio en el puesto 24 y llegó hasta el giro 13 en el puesto 20 con un giro menos pudiendo avanzar un par de posiciones más gracias al abandono de algunos autos durante lo que restaba de la competencia cruzando finalmente la bandera a cuadros en el puesto 18.

«Finalmente creo que terminamos 18°, sumamos algo de puntos y podemos mantener el puesto del campeonato. Me voy algo angustiado porque estábamos para arrancar la final a 14 puntos y ahora quedamos a 34,5 perdimos 20 puntos que espero, y que Dios quiera, no sean muy valiosos. Trataremos de revertir en la próxima qué es en Buenos Aires, un circuito que nos cae bien. Con el equipo trataremos de ir a buscar la Victoria en ese escenario. Por otra parte quiero agradecer a toda mi familia, que la verdad son los que me dieron la posibilidad de venir a correr y poder lograr un podio en el día de ayer. Vamos a tratar de devolverle algo más en lo que queda del año», afirmaba el piloto de Ford quien se mantiene en el puesto 4 del campeonato con 124 puntos aunque la brecha con el líder se acrecentó en varios puntos.

Ayrton para cerrar agradeció; «El equipo Martínez competición me entregó una herramienta de primera en todo el fin de semana. Después de esta cuarentena pegamos un salto de calidad grande, creemos que estamos por el buen camino y vamos a esperar con muchas ganas la próxima fecha para tratar de buscar la victoria, que nos está haciendo falta para pelear el campeonato.»

La próxima fecha se disputará el fin de semana del 3 y 4 de octubre en el autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.