Si bien el intendente de Crespo prefirió bajar el tono de la discusión generado por su sorpresiva decisión de flexibilizar de manera más amplia la cuarentena y sin esperar la autorización del gobierno provincial, admitió haber intercambiado mensajes con la ministra Romero, que no modificaron la postura asumida



Tras una interpretación y un análisis minucioso del DNU dictado por el Gobierno Nacional, cuyo Art. 10 prohibe la realización de eventos con gran concurrencia de público, el Ejecutivo local encontró una «ventana» del decreto, que no menciona explícitamente ni prohibe reuniones familiares o sociales con pocas personas dentro de una misma comunidad. En base a eso el jefe comunal y dando respuesta a una demanda de la comunidad, decidió avanzar en un protocolo específico. Si bien la decisión se tomó confiando en la responsabilidad de los vecinos, se aplicarán multas con montos importantes a aquellos vecinos que no acaten tal decisión.

Si bien el intendente de Crespo prefirió bajar el tono de la discusión, admitió sentirse enojado con la situación y haber intercambiado mensajes con la ministra Romero. «Estuve en contacto con la ministra, pero no quiero entrar en un forcejeo. Nos hacemos cargo de la decisión.»

Puso en claro que existen realidades distintas de como administrar la cuarentena. El mandatario local «descansa» en la confianza demostrada por sus copoblanos que han acatado los requirimientos dispuestos desde el Gobierno Nacional por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La reacción del gobierno provincial. Qué dijo la ministra Romero

A pocas horas de conocerse la decisión del intendente Schneider de autorizar reuniones familiares y sociales, casi de manera inmediata respondió a través de los medios la ministra Rosario Romero.

La funcionaria provincial consideró que el intendente de Crespo «puede dar un paso atrás sobre la decisión» de habilitar las reuniones familiares y sociales de hasta 15 personas.

Romero se refirió a la decisión del intendente de Crespo y recomendó «dar un paso atrás» en la decisión de habilitar las reuniones sociales o familiares domiciliarias, de hasta 15 personas. Consideró que «hubo un apresuramiento» de Schneider.

«Así como en el gobierno provincial se van acompasando las medidas que toma la Nación, de la misma manera solicitamos a los intendentes que vayan acompañando las medidas que va tomando la autoridad sanitaria provincial. En tal sentido, hoy el gobernador Bordet en reunión de gabinete y sobre la base de las recomendaciones del Comité de Emergencia habilitó traslado dentro de las ciudades con un transporte interurbano, también habilitó salidas para deportes individuales, al aire libre y la actividad gastronómica a un 50 % en bares, restaurantes y hoteles. Esto de por sí representa un desafío que debemos evaluar en una semana como marcha», puso relevancia la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

«El gobernador ha dejado para dentro de unos días, por recomendación de la autoridad sanitaria, la habilitación de reuniones familiares o reuniones de amigos. Por esto, hemos entendido que el intendente de Crespo se apresuró, que los municipios deben respetar la palabra de la autoridad sanitaria provincial, porque las medidas respecto a salud, educación, seguridad, son competencia de la provincia, n o son competencia municipal», resaltó.

En algunas cuestiones, aseguró, «la provincia no puede discutir, como por ejemplo, que se activen los horarios habituales de comercio, tal como lo decidió Crespo. O no discutimos que se amplíe la actividad de recreación, en más horas, como lo ha hecho. Siempre debido con la debida distancia y con el resguardo que recomiendan la autoridades sanitarias provinciales y nacionales».

En el caso de Crespo, Romero consideró que «hubo un apresuramiento como producto de la presión, que indudablemente ejerce la ciudadanía; todos piden los encuentros familiares y estamos cerca de eso, pero hay que esperar unos días. Esa es la recomendación y va a ser la recomendación para todos los intendentes y se lo hemos hecho saber al intendente de Crespo, con quien vamos a seguir dialogando y se lo hemos hecho saber a algún concejal que nos llamó con esa inquietud, porque consideramos que los municipios, básicamente tienen que ir acompañando el proceso que hace la provincia y que hacen otras jurisdicciones argentinas».

En el mismo sentido, Romero aseveró: «Hemos aconsejado al intendente de Crespo que revise esta posición respecto de las reuniones, siguiendo el criterio de la provincia, puede dar un paso atrás sobre una decisión. De hecho, ha pasado en otras ciudades. Es un malentendido, quizás, una malinterpretación de las competencias, y creo que estamos a tiempo de solucionarlo».

La postura del intendente

En una entrevista brindada a El Quinto Poder, el intendente Schneider admitió «estamos enojados (aludiendo a la falta de respuesta por la coparticipación).Ya lo expresamos la semana pasada. Pero no tiene que ver con esto ni pretende generar polémica o contradecir o enfrentarnos al gobierno provincial.»

El jefe comunal explicó que tal decisión se tomó «pensando en nuestra gente. Nos pareció oportuno que podamos recibir a la familia. Han pasado 70 dias y creemos que es tiempo de atender estas cosas. La salud no solo es una infección sino que hemos tenido una mirada mas amplia, la salud mental de las personas.» Atendiendo estas situaciones «decidimos habilitar estas reuniones, pero si nos sinceramos, vienen sucediendo. Teniendo en cuenta que no hay circulación del virus en forma comunitaria,» aseguró. En ese sentido y respondiendo cuestionamientos de la oposición expresó: «Creemos que no ponemos en riesgo a la gente. Pero también apelamos a la responsabilidad individual. Era necesario retomar algunas actividades porque hay gente la está pasando mal, tiene sus ingresos restringidos.»

Schneider remarcó que tal decisión forma parte de las facultades que tienen el municipio.»Encontramos una «ventana» del decreto y lo aplicamos. No lo hicimos de mala fe, sino dando respuesta a la comunidad y es un reconocimiento por el esfuerzo que vienen haciendo. En estos tiempos también son necesarios los afectos para seguir adelante.»

