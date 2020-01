- Publicidad -

Con 24 equipos inscriptos se pondrá en marcha la quinta edición de Verano Voley.

Los encuentros de la primera jornada se disputarán este miércoles 22 de enero, desde las 20:30, en el playón del Instituto Comercial. La actividad deportiva-recreativa, es organizada por la Municipalidad de Crespo.

En mujeres y varones hay grupos únicos de cuatro planteles cada uno, donde se medirán todos contra todos a una rueda. Posteriormente se cruzarán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º en semifinales. Los ganadores avanzarán a la final y los perdedores definirán el tercer y cuarto puesto.

En la categoría Mixto los 16 elencos participantes fueron repartidos en cuatro zonas, donde se medirán todos contra todos a una rueda. Primero y segundo de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, definiéndose los cruces (1º vs. 2º) por sorteo.

Posteriormente los vencedores animarán las semifinales, saliendo de ahí quienes definirán el tercer-cuarto puesto y quienes irán a la gran final por el campeonato.

PROGRAMACIÓN – PRIMERA JORNADA

(Miércoles 22 de enero, desde las 20:30, en el playón del ICC)

CANCHA Nº 1

Estrelladas vs. Ultimo momento (Mujeres)

Sin querer queriendo vs. Chiflando bajito (Mixto Zona D)

El legado de metralleta vs. Badabinbadabum (Mixto Zona B)

Tres toques vs. MuniCres tres (Mixto Zona C)

MuniCres dos vs. Los clavales (Mixto Zona A)

Renovar vs. Habit (Varones)

CANCHA Nº 2

147 Sport vs. Frolitas (Mujeres)

Sálvese quien pueda vs. No hay nombre (Mixto Zona D)

No se presentan vs. MuniCres uno (Mixto Zona A)

Renovar vs. Colonia Sumando Pasos Naranja (Mixto Zona B)

Team One Armed vs. Manaos de uva (Varones)

REPROGRAMADO

Colonia Sumando Pasos Celeste vs. 147 Sport (Mixto Zona C) -para el 5/2

Nota: Programación sujeta a modificaciones dispuestas por los organizadores.