El Municipio de Victoria prohibirá el ingreso de rosarinos a la ciudad entrerriana y pondrá una faja a los camiones que ingresan con insumos esenciales, a partir de las declaraciones del gobernador Omar Perotti, quien confirmó que la ciudad de Rosario ya es zona de circulación comunitaria de coronavirus

«Victoria no registra ningún caso nuevo, pero a partir de que la ciudad de Rosario entró en definición de zona de circulación comunitaria, los controles serán más estrictos en cuanto al ingreso», remarcó el jefe municipal de Victoria, Domingo Maiocco, respecto a las medidas de seguridad que llevarán a cabo de forma inmediata, en una conferencia de prensa realizada esta mañana.

Asimismo, agregó: «Se suspenden a partir de hoy los permisos a todas aquellas personas provenientes de la ciudad de Rosario, hasta que la situación se revierta».

También indicó el Intendente que “a los camiones se les pondrá una faja para que el chofer en ningún momento tenga que descender del camión y a los transportistas que buscan verduras a diario, se les recomendará un estricto protocolo de cuidado porque no podemos privar de ese suministro a la población».

Maiocco aseguró que la actividad turística “está en cero y la gastronómica está trabajando en un porcentaje menor al habitual porque durante la semana está permitida la apertura de bares de 8 a 20, y los fines de semanas hasta la medianoche».

El intendente de Victoria contó que días atrás hubo dos casos positivos de coronavirus, pero que esos pacientes “ya se retiraron a sus domicilios; ya pasaron la cuarentena en perfecto estado de salud». De acuerdo a lo que comentó, «se trataba de un trabajador esencial que realizaba tareas en Gualeguaychú».

Vale recordar que el miércoles se conoció la cifra récord de contagios en la provincia de Santa Fe y principalmente en Rosario. Por eso el gobernador Omar Perotti anunció una serie de medidas que tienen por objetivo controlar la propagación del coronavirus. Una de las determinaciones es que toda aquella persona que no sea residente en la provincia «no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas». La medida se aplicará desde el lunes e implicará, entre otras cosas, que para ingresar de Paraná a Santa Fe se deberá contar con certificado de hisopado negativo, en caso de no residentes en Santa Fe.

(APFDigital)