El presidente Alberto Fernández, mantendría su decisión de no modificar el gabinete de ministros, luego de la presentación de renuncias de al menos 12 funcionarios. Durante el día, tuvo el respaldo de gobernadores, intendentes y gremios.

El presidente mantuvo numerosas reuniones en Casa Rosada. Habló con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros: Martín Guzmán, Gabriel Katopodis, Matías Kulfas, Claudio Moroni, Juanchi Zavaleta, Julio Vitobello, Vilma Ibarra y Sabrina Frederic.

Luego llegó Aníbal Fernández, quien en más de una oportunidad se lo mencionó como una figura para integrar el gabinete nacional, pero al retirarse lo desmintió. Dijo, sin embargo, que los cambios deberían ser antes de las legislativas de noviembre.

Las renuncias puestas a consideración derivaron en el apoyo de distintos funcionarios, gobernadores, gremios, intendentes y aliados del Frente de Todos (FdT), que salieron a respaldar al presidente. También se expresaron empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales que marcharon este jueves hacia Plaza de Mayo.