Fueron días muy difíciles, uno no sabe que hacer, como hacer las cosas, va aprendiendo sobre la marcha, con errores y aciertos pero siempre tratando de hacer lo mejor, me toco ir a un viaje que no le deseo a nadie a buscar a mi HERMANO!! QUE uno no quiere que llegue ese momento. Tengo que agradecer de todo corazón a la MUNICIPALIDAD DE CRESPO POR EL GRAN APOYO, POR TODA LA AYUDA QUE NOS ESTAN DANDO A NOSOTROS. GRACIAS al Jefe de Martín el Señor Schneider por cada cosa que hizo y todo lo que me ofreció ! Gracias al Intendente de Crespo Dario Schneider y a cada uno de los compañeros de mi hermano y trabajadores de la Municipalidad me sentí muy acompañada . Gracias a mi primo

Dante Leonel Rodriguez

por viajar conmigo y ser mis ojos y mis oídos. Nunca me voy a olvidar de cada uno de ustedes! GRACIAS GRACIAS A CADA UNO.