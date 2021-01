- Publicidad -









El poder político no se esforzó mucho. La Policía lo primero que hizo cuando llegó al campo para una inspección el 27 de mayo de 2002 fue comer una vaquilla, que hizo carnear para la ocasión el dueño de la Estancia La Candelaria. Recién el 10 de julio de 2003 se hizo una rastrillaje del que no participó ni el juez ni la fiscal a cargo de la causa de desaparición, hasta hoy, más importante de la provincia de Entre Ríos por cantidad de personas “buscadas”. Esta situación y otras cosas raras que ocurrieron sembraron más dudas sobre Alfonso Goette, que quedó en el centro de las sospechas, pero nunca se encontró una prueba en su contra. Es más, quien viaja a Paraná en marzo de 2002 para informarle a Otto Gill que su hermano y su cuñada y sobrinos se habían ido del campo es Goette, si bien no había hecho denuncia policial por el hecho.