- Publicidad -

Tal decisión se reafirma luego de que la obra social provincial enviara a FEMER una propuesta que no contempla ni garantiza las condiciones que los profesionales vienen planteando desde el inicio del conflicto.

A días de quedar sin efecto el Convenio denunciado con la Obra Social IOSPER, se realizó este viernes una nueva reunión de Sociedades Científicas Médicas de la Provincia.

- Publicidad -









Durante el encuentro se ratificó la decisión tomada en la última reunión de Sociedades Médicas: a partir del 3 de febrero, fecha en que queda sin efecto el actual Convenio, los médicos no atenderán más por la obra social IOSPER, sino que lo harán de manera particular estableciendo un arancel ético para la consulta, importe que se comunicará en los próximos días, y se le entregará al paciente un recibo que podrá presentar ante la obra social, quedando a criterio de ésta reintegrar o no.

Esta decisión se reafirma luego de que la obra social provincial enviara a FEMER una propuesta que no contempla ni garantiza las condiciones que los profesionales vienen planteando desde el inicio del conflicto.

De este modo, a partir del 3 febrero pierde toda vigencia el Convenio de Trabajo con IOSPER por tiempo indeterminado y hasta tanto no se reúnan las partes para elaborar un acta que contemple y garantice las condiciones de trabajo por la que los médicos vienen luchando desde hace mucho tiempo.

A su vez, informamos que el lunes 1 de febrero, a las 13:00, se realizará una nueva reunión entre FEMER y los presidentes de los Círculos Médicos de la provincia para terminar de definir los términos de esta nueva etapa, indicó la Comisión Directiva del Círculo Médico de Paraná.

SOLNoticias