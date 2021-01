Sin embargo, más allá de todas las alusiones al modo en que organizó la celebración, otras imágenes que compartió el referente de la selección brasileña de fútbol llamaron la atención de sus seguidores. El atacante publicó en las stories de su cuenta de Instagram un video bailando con la cantante entrerriana Emilia Mernes, famosa desde que fue una de las voces de la banda de cumbia uruguaya Rombai.

¿Romance entrerriano?

María Emilia Mernes Rueda, más conocida como Emilia Mernes, es oriunda de Nogoyá. La joven de 24 años, una de las dos personas con las que Neymar Jr. se mostró en las publicaciones de su fiesta de Año Nuevo que hizo en sus redes, integró durante tres años la banda uruguaya de cumbia hasta que en 2019 comenzó su carrera como solista. Fue con el lanzamiento de su primer sencillo, que llevó el título Recalienta. Su mayor reconocimiento lo consiguió con su éxito No Soy Yo, que realizó en colaboración con el cantante puertorriqueño Darell.

Mermes fue una de las invitadas por el jugador brasileño a su celebración para despedir el 2020 y recibir el 2021. Viajó a Brasil acompañada de su amigo, el influencer Lizandro Ponce, al que también se lo pudo ver en diferentes fotos en la mansión propiedad de Neymar, y que fue uno de los máximos protagonistas del programa Cantando 2020, que se emite por Canal 13.

La propia Emilia y el futbolista se siguen en Instagram y, además, coquetean con frecuencia en los diferentes posteos que realizan en la red social. Es más, según rumores de la prensa argentina y brasileña, el vínculo entre la cantante y el capitán de la selección de Brasil se habría iniciado a comienzos de 2020.

Anteanoche, en los primeros minutos del 2021, la joven de Nogoyá compartió una publicación en Instagram alusiva al arribo del nuevo año, aunque evitó cualquier imagen o referencia a su presencia en el megafestejo de Neymar. “Feliz ano nuevo! Deseo que este 2021 venga rodeado solo de cosas increibles y sobretodo mucha salud. Les quiero con todo mi corazon y confien en la magia de los nuevos comienzos”, expresó la cantante entrerriana en la red social.

Bianca Coimbra, una de las invitadas a la celebración, amiga íntima de Neymar y también música, publicó una foto en la que se puede ver al futbolista rodeado de diferentes mujeres entre la que se encuentra la propia Mernes. Junto a ella fue que Emilia realizó una reversión de su tema “No más”.“Su canción ‘Tudo no Sigilo’ estaba pegada en TikTok y me pareció la artista perfecta. La contactamos y aceptó. Así nació ‘Já é tarde/ Ya no más’”, explicó Emilia en una entrevista que le realizó la agencia EFE en agosto del año pasado.

Rápidamente, el tema alcanzó las 50 millones de reproducciones y se posicionó entre las cinco canciones más escuchadas en Spotify Brasil. “Me emociono nada más de pensar que haya gente en Brasil que me está escuchando y cantando nuestra canción. Es como otro mundo, a pesar de que somos vecinos. Afortunadamente, cada vez nos estamos acercando más. Me encanta la música brasileña, la cultura, es una oportunidad increíble”, agregó Mernes sobre su relación con Coimbra.

Emilia nació en Nogoyá en 1996, y luego de estudiar en Rosario, ganó un concurso musical que la llevó a Rombai, donde se consagró como revelación. Con posterioridad se independizó y comenzó a viajar permanentemente a Miami, donde se ligó profesionalmente en el mundo de la música y la publicidad.

Además de continuar con su carrera como cantante y buscar grabar su primer disco, la joven nogoyaense también será una de las nuevas caras de la plataforma Disney para este 2021: protagonizará Entrelazados, una serie musical que se rodará en Argentina.