El Titular del Concejo General de Educación, Martín Müller se refirió a la presentación de petitorio de padres autoconvocados de Crespo y zona. Pidió «paciencia» para tomar la mejor decisión con criterio sanitario

En diálogo con SOLNoticias dijo entender la problemática y pidió paciencia porque «la decisión que tomemos debe ser pensada,»y agregó: «Los protocolos que elaboramos en 2020 iran variando y vamos a trabajar para una revision de los mismos, pero siempre con el criterio sanitario. Las consultas que hagamos para modificarlos serán en base a consultas médicas.» afirmó.

El funcionario reconoció que se está en medio de un escenario extraordinario y que hay un debate en el ambito de la salud sobre el uso del barbijo. En ese sentido recordó «la importancia de cuidar a los docentes, porque sabemos que aún con la vacuna no estamos habilitados a descuidar las medidas de autocuidado», reflexionó.

Estoy a disposición como lo he hecho en otros departamentos, expresó. Nuestra gestión «tiene una impronta de muchisimo diálogo, debemos tener humildad y saber que atravesamos un escenario atipico, hay que esuchar a todos y revisar y no tener miedo si nos estamos equivocando. En esto no hay puja de poder. Lo unico que nos interesa que la familia y los estuidante se sientan tranquilos», sostuvo.

Müller pidió a la comunidad comprensión frente a una realidad dificil y lo complicado que resulta «tomar decisiones generales para contextos particulares,» en una provincia que tiene una diversidad enorme. En estas situaciones hay que «practicar mucho el diálogo y tomar decisiones» para no complicar a la comunidad, concluyó.



